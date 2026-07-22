Expresidentes electorales entregarán al Congreso propuestas para reformar la Ley Electoral

Tegucigalpa, Honduras.

La reunión, programada para ser encabezada por Tomás Zambrano, al frente de la junta directiva y con el acompañamiento de la Comisión de Asuntos Electorales, tiene como propósito recibir un insumo técnico, producto de casi cinco meses de análisis y consensos entre especialistas en materia electoral.

La iniciativa surge de una mesa de trabajo multipartidaria constituida de manera independiente por exfuncionarios de diversas corrientes políticas.

Una comitiva integrada por expresidentes del extinto T ribunal Nacional de Elecciones (TNE) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sostendrá un encuentro de alto nivel con la presidencia del Congreso Nacional para formalizar la entrega de un paquete de reformas a la normativa electoral del país.

"Efectivamente, los expresidentes de lo que fue el Tribunal Nacional de Elecciones y el Tribunal Supremo Electoral sostendrán una audiencia con el presidente Tomás Zambrano. Ellos se han reunido, son de diferentes partidos políticos; nacionalistas, liberales y Libre; y ellos traen muchísimas propuestas de reformas a la Ley Electoral", confirmó Antonio Rivera, diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Electorales.

El paquete normativo estructurado por la comitiva multipartidaria abarca aproximadamente 80 artículos que contemplan modificaciones tanto procedimentales como de fondo en el sistema electoral.

Los proyectistas enfatizan que su labor responde a una iniciativa ciudadana orientada al fortalecimiento institucional tras las experiencias de comicios anteriores.

Entre las temáticas de mayor trascendencia institucional que contiene la propuesta destaca el debate sobre la implementación de la segunda vuelta electoral.

Sin embargo, los exmagistrados han planteado este punto desde una perspectiva estrictamente analítica, exponiendo las implicaciones técnicas y operativas, sin asumir una postura determinante al respecto.

"La segunda vuelta es un tema que traen los expresidentes, pero traen las ventajas y las desventajas; ni lo vienen a proponer ni lo vienen a descartar, los vamos a escuchar. Toda aquella que tenga que ver con reformas constitucionales requiere dos legislaturas, mientras que otras son reformas a la Ley Electoral; muy pocas son constitucionales", precisó Rivera.

La Comisión de Asuntos Electorales prevé iniciar la revisión del articulado para clasificar los cambios que únicamente demandan la modificación del texto reglamentario de aquellos que requerirán la ratificación constitucional mediante dos legislaturas consecutivas en el hemiciclo legislativo.