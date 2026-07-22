Leyenda del Real Madrid es nuevo compañero de Messi: Inter Miami anuncia fichaje bomba

Miami, Estados Unidos.

Fue rival de Lionel Messi durante muchos años en la Liga Española y ahora compartirán vestuario en la MLS. El Inter Miami anunció este miércoles el fichaje del mediocampista internacional brasileño Casemiro, ex del Real Madrid y que llega procedente del Manchester United. El cinco veces campeón de la UEFA Champions League se incorpora al club como agente libre y permanecerá bajo contrato hasta la conclusión de la temporada 2027 de la Major League Soccer (MLS), con una opción hasta junio de 2029. El mediocampista se suma al equipo de Messi mientras se encuentra a la espera de recibir su visa P-1. “Lo que más me motiva, y creo que esto es algo que compartimos todos los jugadores, es ganar y seguir creciendo. El proyecto que el Club me presentó, junto con el esfuerzo que todos hicieron para que yo estuviera aquí, significa muchísimo para mí”, afirmó Casemiro. “Estoy muy agradecido y tengo muchísimas ganas de empezar para poder retribuir esa confianza, no solo durante los 90 minutos de cada partido, sino también en cada entrenamiento. Lo único que puedo decir es gracias, y voy a darlo todo para devolver el cariño y la confianza que el Club ha depositado en mí”, agregó Casemiro.

Inter Miami da la bienvenida a Casemiro

El propietario gerente Jorge Mas dijo que “la llegada de Casemiro refleja exactamente la ambición de Inter Miami. Aquí nunca nos conformamos, queremos seguir creciendo y elevando nuestro nivel cada temporada. Hemos construido un club global, con la visión de ser no solo el mejor club de Estados Unidos, sino también una referencia del fútbol mundial”. “Casemiro representa a la perfección los valores de este club: liderazgo, mentalidad ganadora y una trayectoria extraordinaria al más alto nivel. Después de haber conquistado todo en el fútbol, su decisión de unirse a Inter Miami demuestra que comparte nuestro deseo de mirar al futuro con la máxima exigencia. Estamos muy felices de darle la bienvenida a nuestra familia”, agregó. Mientras el copropietario David Beckham asegura que “me llena de orgullo darle la bienvenida a Casemiro y a su familia a Inter Miami. Es una persona y un jugador a quien he admirado durante mucho tiempo. Es un ganador que ha logrado muchísimo en el fútbol y, después de una carrera tan extraordinaria con el Real Madrid y el Manchester United, me alegra enormemente que haya decidido hacer de Miami su nuevo hogar”.

Un palmarés brillante