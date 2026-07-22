Leyenda del Real Madrid es nuevo compañero de Messi: Inter Miami anuncia fichaje bomba

Fue rival de Lionel Messi durante muchos años en la Liga Española y ahora compartirán vestuario en la MLS. El Inter Miami anunció este miércoles el fichaje del mediocampista internacional brasileño Casemiro, ex del Real Madrid y que llega procedente del Manchester United.
El cinco veces campeón de la UEFA Champions League se incorpora al club como agente libre y permanecerá bajo contrato hasta la conclusión de la temporada 2027 de la Major League Soccer (MLS), con una opción hasta junio de 2029. El mediocampista se suma al equipo de Messi mientras se encuentra a la espera de recibir su visa P-1.
“Lo que más me motiva, y creo que esto es algo que compartimos todos los jugadores, es ganar y seguir creciendo. El proyecto que el Club me presentó, junto con el esfuerzo que todos hicieron para que yo estuviera aquí, significa muchísimo para mí”, afirmó Casemiro.
“Estoy muy agradecido y tengo muchísimas ganas de empezar para poder retribuir esa confianza, no solo durante los 90 minutos de cada partido, sino también en cada entrenamiento. Lo único que puedo decir es gracias, y voy a darlo todo para devolver el cariño y la confianza que el Club ha depositado en mí”, agregó Casemiro.
Midfield, reinforced. Bem-vindo, @Casemiro! 🇧🇷https://t.co/1GW3A40qvD pic.twitter.com/ZmM0IXUXux— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2026
Inter Miami da la bienvenida a Casemiro
El propietario gerente Jorge Mas dijo que “la llegada de Casemiro refleja exactamente la ambición de Inter Miami. Aquí nunca nos conformamos, queremos seguir creciendo y elevando nuestro nivel cada temporada. Hemos construido un club global, con la visión de ser no solo el mejor club de Estados Unidos, sino también una referencia del fútbol mundial”.
“Casemiro representa a la perfección los valores de este club: liderazgo, mentalidad ganadora y una trayectoria extraordinaria al más alto nivel. Después de haber conquistado todo en el fútbol, su decisión de unirse a Inter Miami demuestra que comparte nuestro deseo de mirar al futuro con la máxima exigencia. Estamos muy felices de darle la bienvenida a nuestra familia”, agregó.
Mientras el copropietario David Beckham asegura que “me llena de orgullo darle la bienvenida a Casemiro y a su familia a Inter Miami. Es una persona y un jugador a quien he admirado durante mucho tiempo. Es un ganador que ha logrado muchísimo en el fútbol y, después de una carrera tan extraordinaria con el Real Madrid y el Manchester United, me alegra enormemente que haya decidido hacer de Miami su nuevo hogar”.
Un palmarés brillante
Considerado uno de los mediocampistas más destacados de su generación, Casemiro llega al sur de la Florida tras una distinguida trayectoria al más alto nivel del fútbol mundial. El brasileño disputó las últimas tres temporadas con el Manchester United de la Premier League inglesa, ampliando un impresionante palmarés que incluye cinco títulos de UEFA Champions League, además de numerosos trofeos nacionales e internacionales.
Antes de su etapa en Inglaterra, Casemiro vivió un histórico ciclo de ocho temporadas con el Real Madrid CF, donde se consolidó como uno de los mejores mediocampistas defensivos del fútbol mundial. Durante su paso por el conjunto merengue conquistó cinco títulos de UEFA Champions League, tres Supercopas de la UEFA, tres Copas Mundiales de Clubes de la FIFA, tres campeonatos de LaLiga, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. Su éxito en la máxima competición de clubes de Europa lo sitúa entre los futbolistas más laureados en la historia de la UEFA Champions League.
Nacido en São Paulo, Brasil, Casemiro inició su carrera en las categorías inferiores de São Paulo FC. Debutó profesionalmente con apenas 18 años en 2010 y rápidamente se convirtió en una pieza importante del primer equipo. Tras disputar tres temporadas con el club brasileño, dio el salto a Europa en 2013 para unirse al Real Madrid, donde inicialmente formó parte del Real Madrid Castilla. Luego de una exitosa cesión al FC Porto durante la temporada 2014-15, regresó al conjunto madridista y se consolidó como uno de los pilares de una de las etapas más exitosas en la historia del club.
A lo largo de ocho temporadas con el Real Madrid, Casemiro disputó 336 partidos, registró 31 goles y 29 asistencias, y contribuyó a la conquista de 18 títulos.
En 2022, Casemiro se incorporó al Manchester United, donde continuó compitiendo al más alto nivel. Durante sus tres temporadas con los Red Devils disputó 160 encuentros, sumó 26 goles y 14 asistencias, y ayudó al club a levantar una Copa de la Liga de Inglaterra y una FA Cup.
En el plano internacional, Casemiro ha sido un referente de la selección brasileña durante más de una década. Ha disputado 91 partidos con la Seleção, contribuyendo a la conquista de la Copa América 2019 y representando a Brasil en las Copas Mundiales de la FIFA de 2018 y 2022. Más recientemente, formó parte de la selección brasileña en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, siendo titular en los cinco partidos disputados por Brasil y aportando un gol en los dieciseisavos de final y una asistencia en los octavos de final.
Con una carrera marcada por el éxito al más alto nivel tanto en el fútbol de clubes como con su selección nacional, Casemiro aporta a Inter Miami jerarquía, liderazgo y una experiencia invaluable mientras el Club continúa construyendo un plantel capaz de competir al más alto nivel del fútbol mundial.