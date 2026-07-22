Padre es acusado de asesinar a su hijo, meterlo en una maleta y abandonarlo en un río en Tennessee

Un joven de 22 años fue arrestado en Memphis, Tennessee, acusado de asesinar a su hijo de apenas 3 años, colocar su cuerpo dentro de una maleta y abandonarlo en el río Wolf, en un caso que ha causado conmoción en Estados Unidos.
El detenido fue identificado como Saul Martinez, mientras que la víctima respondía al nombre de Joseph Martinez, según informaron las autoridades locales.
De acuerdo con la investigación, la madre del menor declaró que el sábado dejó al niño en la vivienda de su padre, ubicada en la cuadra 3200 de Southbridge Street.
En la casa también residía el abuelo del pequeño, quien aseguró que Saul había estado al cuidado de Joseph y de su hermano durante aproximadamente tres semanas.
El documento de arresto detalla que, cerca de la medianoche, Saul ingresó a la habitación de su padre para pedirle dinero y tomó sin autorización las llaves de un vehículo Infiniti Q60.
El abuelo relató a los investigadores que observó a Saul arrastrando una maleta marrón de gran tamaño hasta el automóvil, donde la colocó en el asiento delantero antes de abandonar la vivienda.
Según el reporte, el sospechoso regresó unas tres horas después, pero volvió a salir en otro vehículo. Cuando retornó nuevamente alrededor de las 7:00 de la mañana, Joseph ya no estaba con él.
Al ser interrogado por sus familiares sobre el paradero del menor, Saul inicialmente aseguró que el niño se encontraba con unos amigos. No obstante, posteriormente habría confesado que Joseph estaba muerto y que había arrojado su cuerpo al río Wolf.
Las autoridades recibieron una llamada de seguimiento durante la mañana del 20 de julio mientras investigaban la desaparición del menor.
Tras obtener información sobre una posible ubicación, los agentes se desplazaron a un área cercana a la intersección de Second Street y Plum Avenue.
De acuerdo con el informe policial, Saul condujo a los investigadores hasta una zona conectada con el río, donde les mostró la maleta que contenía los restos de su hijo.
Hasta el momento, la causa exacta de la muerte de Joseph no ha sido revelada por las autoridades y los documentos judiciales tampoco establecen un posible motivo del crimen.
Tras ser informado de sus derechos, Saul Martinez confesó haber matado al menor y abandonar el cuerpo en una ensenada del río, según indicaron las autoridades.
El acusado fue trasladado a la cárcel del condado de Shelby, donde permanece detenido sin derecho a fianza.
Enfrenta cargos por asesinato en primer grado, asesinato en primer grado durante la comisión de abuso infantil agravado, abuso infantil agravado, abuso de un cadáver y manipulación de evidencia.