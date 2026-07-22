Padre es acusado de asesinar a su hijo, meterlo en una maleta y abandonarlo en un río en Tennessee

Tennessee, Estados Unidos

Un joven de 22 años fue arrestado en Memphis, Tennessee, acusado de asesinar a su hijo de apenas 3 años, colocar su cuerpo dentro de una maleta y abandonarlo en el río Wolf, en un caso que ha causado conmoción en Estados Unidos. El detenido fue identificado como Saul Martinez, mientras que la víctima respondía al nombre de Joseph Martinez, según informaron las autoridades locales.

De acuerdo con la investigación, la madre del menor declaró que el sábado dejó al niño en la vivienda de su padre, ubicada en la cuadra 3200 de Southbridge Street. En la casa también residía el abuelo del pequeño, quien aseguró que Saul había estado al cuidado de Joseph y de su hermano durante aproximadamente tres semanas. El documento de arresto detalla que, cerca de la medianoche, Saul ingresó a la habitación de su padre para pedirle dinero y tomó sin autorización las llaves de un vehículo Infiniti Q60. El abuelo relató a los investigadores que observó a Saul arrastrando una maleta marrón de gran tamaño hasta el automóvil, donde la colocó en el asiento delantero antes de abandonar la vivienda.