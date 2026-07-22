¿Fue por extorsión? Esto dice el MP del asesinato del empresario Milton Rápalo

San Pedro Sula, Honduras

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) maneja como un posible asesinato por encargo el ataque armado que le quitó la vida al empresario Milton Omar Rápalo Suazo (de 43 años). Rápalo, propietario de varios negocios de carwash denominados Smart City, que funcionan en distintos centros comerciales de la ciudad, fue asesinado en una de las sucursales alrededor de las 4:00 de la tarde del lunes.

De acuerdo con el reporte policial, el empresario se encontraba en su negocio cuando un hombre a bordo de una motocicleta amarilla y con el casco puesto llegó al lugar. Tras acercarse a la víctima, le disparó en varias ocasiones hasta causarle la muerte. El cuerpo quedó tendido en el suelo del centro comercial y presentaba más de cuatro perforaciones provocadas por proyectiles de arma de fuego. Información preliminar establece que un sujeto habría vigilado los movimientos de la víctima para alertar al atacante sobre el momento oportuno para cometer el crimen. Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público, informó que la Atic, en coordinación con la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, está a cargo de las investigaciones. El funcionario señaló que los equipos recolectarían evidencia en la escena del crimen para identificar a los responsables. “El fiscal que dirige técnica y jurídicamente la investigación está centrado en efectuar las inspecciones en el sitio del crimen, verificar si hay instaladas cámaras de seguridad, decomisar algunos elementos, así como tomar declaraciones a personas que pudieron presenciar el hecho”, informó.

Guzmán añadió que también se realizarían inspecciones a las cámaras del sistema 911 cercanas al centro comercial para determinar la ruta de escape que habrían utilizado los responsables después de cometer el crimen. “Esperamos que en el transcurso de esta semana se puedan encontrar esas evidencias que permitan elaborar hipótesis de lo que conllevó al asesinato del empresario”, dijo. Además, indicó que mantienen comunicación con la familia de la víctima para conocer si Rápalo les había manifestado alguna situación que pudiera poner en riesgo su vida.

Descartan extorsión como móvil

Fuentes del Ministerio Público indicaron que, por la dinámica del ataque, al tratarse de una agresión directa, una de las líneas de investigación apunta a que posibles enemigos del empresario podrían estar relacionados con la orden de su muerte. Las autoridades informaron que trabajan en varias hipótesis y que, conforme avancen las investigaciones, algunas serán descartadas. Sobre la posibilidad de que el crimen estuviera relacionado con extorsión, la fuente consultada aseguró que esa motivación queda descartada por ahora. En un video publicado semanas atrás, Milton Rápalo habló sobre la apertura de una nueva sucursal de su empresa. Según comentó en esa publicación, su emprendimiento habría generado apatía y rechazo en el centro comercial. Familiares trasladaron durante la madrugada de ayer el cuerpo del empresario desde la morgue sampedrana hacia La Ceiba, donde será sepultado este día.