"Por envidia habrían matado a mi hijo, me lo mandaron a liquidar": padre de Milton Rápalo

La Ceiba, Atlántida

Consternación y luto embargan a la comunidad ceibeña tras la llegada a esta ciudad, la tarde de este martes, de los restos mortales del empresario Milton Omar Rápalo Suazo (de 43 años). Rápalo Suazo fue asesinado a balazos la tarde del lunes 20 de julio en su negocio, el car wash Smart City, ubicado en el estacionamiento de un centro comercial, en San Pedro Sula, Cortés. Según reportes preliminares, un sujeto que se desplazaba a bordo de una motocicleta y portaba un casco protector le disparó a corta distancia hasta causarle la muerte. Hasta el momento, las autoridades policiales investigan ​​​​el móvil del crimen.

Este martes a las 5:00 pm arribó el cortejo fúnebre a La Ceiba. Los restos son velados en la Memorial Amor Eterno. El sepelio se llevará a cabo este miércoles a las 3:00 pm en el cementerio Jardines de Paz Ceibeños de esta ciudad. Entre el dolor por la pérdida, su padre, Milton Rápalo, recordó el legado de su hijo y destacó su carácter emprendedor. “Mi hijo fue un ejemplo para la sociedad, emprendedor, se dedicaba a la pintura artística, tenía un contrato con el car wash y era un apasionado del deporte”, recordó. “No sé quién le haría esta grosería porque era un hombre bien sano, pertenecía a la Fraternidad de Hombres de Negocios y era líder en su iglesia evangélica”, manifestó su progenitor.

Una vida de trabajo y familia​

Milton Omar nació en Tegucigalpa el 4 de enero de 1983. Desde muy joven se trasladó junto a sus padres a La Ceiba, ciudad donde creció y realizó sus estudios en la Escuela Internacional. Tras graduarse, fijó su residencia en San Pedro Sula por motivos laborales, aunque mantuvo un vínculo constante con La Ceiba, donde visitaba frecuentemente a sus familiares. “La última vez que vino fue hace dos meses con su hija de cuatro años; estuvimos felices y fuimos a Corozal”, recordó don Milton. Al ser consultado sobre las posibles causas del ataque, su padre descartó que se tratara de extorsión y consideró que el crimen podría estar relacionado con otros motivos.

“Nunca me habló de ningún tipo de extorsión. Pienso que fue alguien malévolo y envidioso porque le renegociaron un contrato por nueve años y le iba muy bien. Yo pienso que esto es por envidia. Pido a las autoridades que investiguen y hablen la verdad: me lo mandaron a liquidar”, expresó. Milton Omar Rápalo Suazo estaba casado con Eny Rivera, con quien procreó una hija de cuatro años. Quienes lo conocieron lo recuerdan como un hombre dedicado a su familia, que logró cumplir sus metas personales, practicar deportes, adquirir su vehículo propio y construir sus sueños a base de trabajo honrado.