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"Por envidia habrían matado a mi hijo, me lo mandaron a liquidar": padre de Milton Rápalo

Familiares y amigos despiden al empresario Milton Rápalo, asesinado en San Pedro Sula. Autoridades investigan el móvil del crimen ocurrido en el estacionamiento de un centro comercial

  • Actualizado: 21 de julio de 2026 a las 19:26 -
  • Carlos Molina
Por envidia habrían matado a mi hijo, me lo mandaron a liquidar: padre de Milton Rápalo

Don Milton Rápalo, un empresario ceibeño, frente al cuerpo de su hijo, a quien recordará como un hombre emprendedor en los negocios y amante del arte y los deportes.

 Foto: La Prensa
La Ceiba, Atlántida

Consternación y luto embargan a la comunidad ceibeña tras la llegada a esta ciudad, la tarde de este martes, de los restos mortales del empresario Milton Omar Rápalo Suazo (de 43 años).

Rápalo Suazo fue asesinado a balazos la tarde del lunes 20 de julio en su negocio, el car wash Smart City, ubicado en el estacionamiento de un centro comercial, en San Pedro Sula, Cortés.

Según reportes preliminares, un sujeto que se desplazaba a bordo de una motocicleta y portaba un casco protector le disparó a corta distancia hasta causarle la muerte. Hasta el momento, las autoridades policiales investigan ​​​​el móvil del crimen.

Así era Milton Rápalo, el dueño de car wash que fue acribillado en centro comercial de SPS

Este martes a las 5:00 pm arribó el cortejo fúnebre a La Ceiba. Los restos son velados en la Memorial Amor Eterno. El sepelio se llevará a cabo este miércoles a las 3:00 pm en el cementerio Jardines de Paz Ceibeños de esta ciudad.

Entre el dolor por la pérdida, su padre, Milton Rápalo, recordó el legado de su hijo y destacó su carácter emprendedor. “Mi hijo fue un ejemplo para la sociedad, emprendedor, se dedicaba a la pintura artística, tenía un contrato con el car wash y era un apasionado del deporte”, recordó.

“No sé quién le haría esta grosería porque era un hombre bien sano, pertenecía a la Fraternidad de Hombres de Negocios y era líder en su iglesia evangélica”, manifestó su progenitor.

Familiares y amistades de Milton Rápalo llegaron a darle el último adiós.

Familiares y amistades de Milton Rápalo llegaron a darle el último adiós.

(Foto: La Prensa )

Una vida de trabajo y familia​

Milton Omar nació en Tegucigalpa el 4 de enero de 1983. Desde muy joven se trasladó junto a sus padres a La Ceiba, ciudad donde creció y realizó sus estudios en la Escuela Internacional.

Tras graduarse, fijó su residencia en San Pedro Sula por motivos laborales, aunque mantuvo un vínculo constante con La Ceiba, donde visitaba frecuentemente a sus familiares.

“La última vez que vino fue hace dos meses con su hija de cuatro años; estuvimos felices y fuimos a Corozal”, recordó don Milton. Al ser consultado sobre las posibles causas del ataque, su padre descartó que se tratara de extorsión y consideró que el crimen podría estar relacionado con otros motivos.

Milton Omar Rápalo, un capitalino que hizo de La Ceiba su hogar y luego por trabajo se trasladó a San Pedro Sula, murió cuando atendía su negocio de car wash.

Milton Omar Rápalo, un capitalino que hizo de La Ceiba su hogar y luego por trabajo se trasladó a San Pedro Sula, murió cuando atendía su negocio de car wash.

 (Foto: Redes sociales )

Nunca me habló de ningún tipo de extorsión. Pienso que fue alguien malévolo y envidioso porque le renegociaron un contrato por nueve años y le iba muy bien. Yo pienso que esto es por envidia. Pido a las autoridades que investiguen y hablen la verdad: me lo mandaron a liquidar”, expresó.

Milton Omar Rápalo Suazo estaba casado con Eny Rivera, con quien procreó una hija de cuatro años. Quienes lo conocieron lo recuerdan como un hombre dedicado a su familia, que logró cumplir sus metas personales, practicar deportes, adquirir su vehículo propio y construir sus sueños a base de trabajo honrado.

Atic revisa cámaras y busca evidencias por crimen de Milton Rápalo

Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público, informó que la Atic, en coordinación con la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, está a cargo de las investigaciones.

El funcionario señaló que los equipos recolectarían evidencia en la escena del crimen para identificar a los responsables.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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