Esto revela la autopsia preliminar sobre la muerte de virreina Wualys Fuentes

Tegucigalpa, Honduras

Autoridades forenses informaron que, hasta el momento, no existen indicios de una muerte violenta y que la causa del fallecimiento permanece en estudio.

La muerte de Wualys Fuentes Aquino , de 24 años y virreina de Miss Universo Tegucigalpa 2026, continúa bajo investigación luego de que fuera encontrada sin vida la noche del lunes 20 de julio en su apartamento ubicado en la residencial Altos de El Trapiche, en Tegucigalpa.

La joven, quien además era estudiante de la carrera de Mercadotecnia, fue hallada sin vida en una de las habitaciones de su vivienda después de que familiares y amigos decidieran acudir al lugar tras varias horas sin tener noticias de ella.

La noticia causó conmoción entre familiares, amistades y seguidores de los certámenes de belleza, quienes expresaron mensajes de pesar por el fallecimiento de la joven capitalina.

Issa Alvarado, portavoz de Medicina Forense, informó que la noche del lunes se realizó el levantamiento cadavérico en la residencial Altos de El Trapiche y posteriormente el cuerpo fue trasladado a la morgue para practicarle la autopsia médico-legal correspondiente.

La funcionaria explicó que el caso fue clasificado inicialmente como una muerte indeterminada, por lo que los especialistas decidieron realizar estudios complementarios antes de establecer oficialmente la causa del fallecimiento.

"Vamos a esperar los resultados de los diferentes laboratorios para que, de forma científica, los médicos forenses determinen cuál fue la causa y manera de muerte de la joven de 24 años", indicó Alvarado.

Entre los análisis pendientes figura el estudio de histopatología, una prueba especializada que permite examinar tejidos a nivel microscópico para identificar posibles enfermedades o condiciones médicas que hayan influido en el fallecimiento.

Según Medicina Forense, durante la evaluación inicial no se encontraron golpes ni signos evidentes de violencia en el cuerpo de la joven, por lo que las autoridades descartan preliminarmente que se trate de un homicidio.

Alvarado explicó que los médicos forenses consideran la posibilidad de que la joven padeciera alguna condición de salud, aunque aclaró que únicamente los resultados científicos permitirán determinar con certeza la causa y manera de muerte.

La portavoz también recordó que el dictamen médico-legal contiene información científica de carácter confidencial y que los detalles específicos serán incorporados en la documentación oficial correspondiente.

Una vez concluidos los procedimientos forenses y presentada la documentación requerida, el cuerpo de Wualys Fuentes Aquino fue entregado a sus familiares durante la mañana del martes.

Posteriormente, sus restos fueron trasladados a la ciudad de Comayagua, donde familiares y seres queridos realizan los actos fúnebres y le darán el último adiós.

La última actividad pública conocida de la joven ocurrió el domingo 19 de julio, cuando compartió varias publicaciones en su cuenta de TikTok relacionadas con la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

En una de esas publicaciones aparecía vistiendo la camiseta de la selección argentina, contenido que posteriormente fue compartido y comentado por sus seguidores tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

Mientras tanto, familiares, amigos y seguidores permanecen a la espera de los resultados oficiales de los análisis forenses que permitirán esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la joven reina de belleza.