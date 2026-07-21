¿Qué buscaban? Detectives inspeccionaron apartamento de virreina de Tegucigalpa

La comunidad vinculada a los certámenes de belleza en Honduras reaccionó con pesar tras conocerse el fallecimiento de Wualys Fuentes Aquino, quien había sido reconocida como virreina de Miss Universo Tegucigalpa 2026.
El cuerpo de la joven fue localizado durante la noche del lunes dentro de un apartamento ubicado en la colonia Altos del Trapiche, en Tegucigalpa. Hasta ahora, las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar las circunstancias del hecho y no han establecido públicamente la causa de su muerte.
Según los reportes preliminares, personas allegadas a Fuentes Aquino alertaron a las autoridades luego de no lograr comunicarse con ella.
Posteriormente, equipos de emergencia y agentes policiales se desplazaron hasta el lugar, donde confirmaron su fallecimiento.
Tras difundirse la noticia, familiares, amistades y seguidores recurrieron a las redes sociales para expresar sus condolencias y compartir recuerdos de la joven.
Una de las publicaciones que más comentarios ha generado es la última realizada por Fuentes Aquino en sus plataformas digitales, donde compartió una serie de fotografías profesionales junto a un mensaje relacionado con la autenticidad y la identidad personal.
"Entre TENER y SER, prefiere SER. La esencia tiene VALOR; las cosas tienen precio. Cualquiera puede tener lo que tú tienes, pero NADIE puede ser lo que tú eres". Personas cercanas la describieron como una joven con aspiraciones y proyectos personales, destacando el impacto que tuvo entre quienes convivieron con ella.
Anoche, el apartamento de la virreina fue inspeccionado por detectives de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Esto con el objetivo de verificar si hubo o no violencia en el inmueble. Se conoció que en la UNAH cursaba la carrera de Mercadotecnia, donde buscaba prepararse para alcanzar sus metas profesionales.
Para Wualys, convertirse en modelo significaba más que participar en un certamen de belleza. En una de sus publicaciones escribió: "No es fácil plasmar el sueño de una nena de 14 años en una publicación, desde pequeña andar los tacones de mi mamá, maquillarme a escondidas y rogarle porque me dejara plancharme el pelo, solo era el inicio a una vida llena de un estilo propio. Los que me conocen saben que soy amante de la moda, el modelaje y la belleza".
El cuerpo de Wualys ya fue retirado de la Morgue del Ministerio Público y trasladado a una funeraria, donde sus familiares y seres queridos le darán el último adiós.