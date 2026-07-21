Grandes ciudades, frágiles ante los sismos: "Serían daños significativos"

“Estamos trabajando en la construcción de un Sistema Nacional de Estándares de Viviendas Seguras y Resilientes. Creo que eso es en lo que tenemos que avanzar como país, frente a la innovación urbana, pero también frente a todo este montón de episodios que estamos viendo. Vemos lo que sucedió de manera trágica y dolorosa en Venezuela, y también vemos lo que ha sucedido esta última semana en nuestro país”, comentó la funcionaria.La Ley de Ordenamiento Territorial habla de no construir viviendas en zonas de riesgo, es decir, lugares donde existen fallas geológicas, en lugares cercanos a fuentes hídricas o donde pueden haber deslizamientos o derrumbes.