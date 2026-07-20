Casas de adobe, la cara vulnerable de Honduras ante sismos: “Nos daba miedo vivir aquí”

La experta también mencionó otros materiales con los que se construyen casas, como los prefabricados, desechos y el bahareque, también considerados vulnerables. Según el INE, el porcentaje de viviendas hechas con estos materiales también es mínimo, aunque es más común en zonas rurales, donde los pobladores construyen sus casas con lo que está a su alcance.Así lo hizo don Buenaventura con su casita de adobe. La construyó hace 20 veinte años. Para reforzarla le echó una capa gruesa de cemento que la mantuvo firme y habitable hasta el enjambre sísmico reportado en 2023. Actualmente la casa sirve como bodega, pero, según el hondureño, si su hija no hubiese puesto a disposición la vivienda en la que residen, él y su esposa seguirían en esa casa a punto de ceder porque no tienen las condiciones para repararla o buscar otro lugar. Para Sánchez, esa es una de las situaciones que afrontan los hondureños al momento de construir su vivienda denominada “informal”, que es cuando no se realizan bajo los parámetros establecidos en leyes y normas.