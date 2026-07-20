Alertan por estructura de casas ante sismos: "Es peligroso cuando no se cumplen criterios técnicos"

Francis Argeñal, titular de la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos (Seviah), reconoció que en Honduras muchas casas se levantaron por “autoconstrucción”, lo que las vuelve más vulnerables a sismos, aunque también afirmó que “avanzamos a un país de vivienda resiliente”.En diálogo con LA PRENSA Premium dijo que no pueden determinar si las casas en Honduras son sismoresistentes, aunque afirmó que predominan las construcciones informales, por eso buscan “normar la construcción de resolver déficit cuantitativo sino reducir de manera simultánea el déficit cualitativo frente a la vulnerabilidad que tenemos como país”.Argeñal aseguró que el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/banhprovi-sin-fondos-creditos-vivienda-honduras-IC31445591" target="_blank">parque habitacional en Honduras</a>, que supera los 2.7 millones de viviendas, es heterogéneo, pero prevalece el déficit cualitativo, que son aquellas viviendas que tienen algún tipo de falencia estructural, de hacinamiento o de uso de suelo.