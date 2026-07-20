Alertan por estructura de casas ante sismos: "Es peligroso cuando no se cumplen criterios técnicos"

Tegucigalpa, Honduras

Argeñal aseguró que el parque habitacional en Honduras , que supera los 2.7 millones de viviendas, es heterogéneo, pero prevalece el déficit cualitativo, que son aquellas viviendas que tienen algún tipo de falencia estructural, de hacinamiento o de uso de suelo.

En diálogo con LA PRENSA Premium dijo que no pueden determinar si las casas en Honduras son sismoresistentes, aunque afirmó que predominan las construcciones informales, por eso buscan “normar la construcción de resolver déficit cuantitativo sino reducir de manera simultánea el déficit cualitativo frente a la vulnerabilidad que tenemos como país”.

Francis Argeñal, titular de la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos (Seviah), reconoció que en Honduras muchas casas se levantaron por “autoconstrucción”, lo que las vuelve más vulnerables a sismos, aunque también afirmó que “avanzamos a un país de vivienda resiliente”.

En esta heterogeneidad debemos reconocer el hecho de que la autoconstrucción impera y eso evidentemente abona a que la mayoría de estas viviendas se construyan sin la asistencia técnica requerida, que no pueda dar la garantía de que puedan tener buen comportamiento técnico frente a un suceso de este tipo"

" En esta heterogeneidad debemos reconocer el hecho de que la autoconstrucción impera y eso evidentemente abona a que la mayoría de estas viviendas se construyan sin la asistencia técnica requerida, que no pueda dar la garantía de que puedan tener buen comportamiento técnico frente a un suceso de este tipo"

Recordó, además, que para saber si una vivienda puede resistir a eventos sísmicos leves, moderados o fuertes, influye "la calidad de los materiales, diseños estructurales, la mismísima calidad en la mano de obra. Y otro tema que también influye es la antigüedad que tiene la solución habitacional, ya que recordemos que todo tiene su vida útil y, en el caso de la parte constructiva, también agota un periodo de vida útil".

Al ser consultada sobre por qué si hay normativas que regulan la construcción de viviendas no se aplican, respondió que, en muchos casos ocurre por la liquidez que tienen las familias, pues los gobiernos locales conocen la normativa y es necesario articularlos.

“Aquí cada quien construye de manera proyectada, según vayan cayendo o según vaya entrando liquidez a cada una de sus familias, y eso impacta en el hecho de que se haga de manera autónoma, es decir, sin el acompañamiento de un profesional de la ingeniería que esté a cargo de esas obras, y aún más peligroso el hecho de que no se cumplen diseños ni se cumplen criterios técnicos en ninguna de estas obras”, lamentó.

Argeñal adelantó que conformaron el el Sistema Nacional de Vivienda, que se encarga de definir la política de vivienda en Honduras, lo que incluye el Plan Nacional de Inclusión Financiera para garantizar que los hondureños puedan ser elegibles y acceder a fondos.

Sobre cómo garantizarán que las viviendas cumplan con todos los criterios para no ser construidas en zonas con fallas geológicas o vulnerables a otros fenómenos de índole naturales; aclaró que como institución rectora ellos buscan que se cumplan todos los estándares y requisitos, pero reconoció que “hay una brecha significativa entre la norma y la realidad”.

Hoy, a través de la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos, estamos trabajando de manera acelerada para lograr que la norma se cumpla”, finalizó.