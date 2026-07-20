Banhprovi enfrenta escasez de fondos y frena el financiamiento de vivienda en Honduras

Este año el panorama tampoco luce alentador. A siete meses del año, Banhprovi aún no cuenta con nuevos recursos para colocar créditos de vivienda. No obstante, los desarrolladores mantienen expectativas en la promesa del <b>presidente Nasry Asfura </b>de destinar 15,000 millones de lempiras anuales al financiamiento habitacional, lo que permitiría construir entre 40,000 y 45,000 viviendas cada año.Ariel Santos, directivo de la <b>Asociación de Urbanizadores y Promotores de Vivienda de Honduras (Asuprovih)</b>, declaró a LA PRENSA que desde hace tiempo Banhprovi opera con recursos provenientes de los repagos, por lo que los fondos disponibles se agotan rápidamente debido a la alta demanda."El tema es que se está pidiendo un préstamo al banco sudamericano (<b>Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF</b>), para tener fondos y financiar la vivienda, pero ahorita está parado, por ejemplo, nosotros no hemos construido una casa desde hace un año", explicó.Santos señaló que esperan que en septiembre exista financiamiento para vivienda y que ello permita reactivar este importante rubro de la construcción, que genera más de 300,000 <b>empleos</b> en el país.