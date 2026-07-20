Banhprovi enfrenta escasez de fondos y frena el financiamiento de vivienda en Honduras

San Pedro Sula, Cortés

El financiamiento para vivienda en el sector construcción atraviesa una crisis marcada por la limitada disponibilidad de recursos con tasas de interés preferenciales. En la actualidad, el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) no dispone de fondos frescos en su banca de segundo piso, una situación que se arrastra desde la administración anterior, cuando no se asignó presupuesto para fortalecer estos programas. Esto ha dejado a la institución operando únicamente con los recursos provenientes del repago de créditos. Esta limitación ha reducido la capacidad de financiamiento para nuevos proyectos habitacionales y ha dificultado el acceso al crédito para las familias que buscan adquirir una vivienda.

Representantes del sector consideran que la inyección de nuevos recursos en Banhprovi es clave para reactivar la construcción, estimular la generación de empleo y atender la demanda de soluciones habitacionales en el país. Además del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), Banhprovi se ha convertido en una de las principales alternativas para miles de hondureños que buscan adquirir una vivienda propia, debido a que ofrece créditos de entre 1.2 millones y 2.5 millones de lempiras, con tasas de interés de entre 4% y 7%. A través de una solicitud de información, Banhprovi informó a LA PRENSA que dispone de 300 millones de lempiras para vivienda en su banca de primer piso. De ese monto, el 55% está destinado a vivienda media y el 45% a vivienda social. Tomando como referencia esos datos, si el banco otorgara un promedio de 900,000 lempiras por cada vivienda de interés social, solo podría beneficiar a unas 150 familias. En el caso de la vivienda media, si otorgara el monto máximo de cuatro millones de lempiras por crédito, podría beneficiar a 41 personas. Si el promedio fuera de 2.5 millones de lempiras, el número aumentaría a 66 beneficiarios, una cifra reducida si se considera que Banhprovi recibe alrededor de 400 solicitudes de crédito al mes, es decir, unas 4,800 al año.

No hay fondos para créditos de vivienda en la banca de segundo piso

En la banca de segundo piso, integrada por bancos comerciales, cooperativas y microfinancieras, la institución no cuenta actualmente con recursos disponibles.

"Actualmente, no se cuenta con disponibilidad de recursos financieros. Al inicio del año, el Banhprovi realizó la asignación de los recursos correspondientes a 2026 entre las Instituciones Financieras Intermediarias (IFI), por lo que se está a la espera de que estas completen la colocación de los recursos que aún tienen pendientes", respondió la institución a LA PRENSA. Hasta la fecha, Banhprovi ha colocado 1,683 préstamos para vivienda, entre la banca de primer y segundo piso, por un monto de 2,555.64 millones de lempiras. En el sector producción ha otorgado 231 créditos, por 644.22 millones de lempiras, mientras que para mipymes ha desembolsado 144 créditos, equivalentes a 693.37 millones de lempiras. La institución tiene como meta colocar 8,114.5 millones de lempiras, de los cuales 3,911.4 millones corresponden a vivienda, 2,536.4 millones a producción y 1,666.7 millones a mipymes.Actualmente, Banhprovi dispone de 1,892.14 millones de lempiras para financiamiento del sector producción y 973.33 millones de lempiras para créditos dirigidos a mipymes.

En sus mejores períodos, Honduras llegó a construir hasta 30,000 viviendas al año. Sin embargo, en 2025 apenas se edificaron alrededor de 12,000, debido a la falta de fondos de Banhprovi, según el sector construcción. Esta situación provocó la pérdida de al menos 80,000 empleos, entre directos e indirectos, de acuerdo con datos de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico).

Desarrolladores confían en la promesa de Nasry Asfura de colocar fondos

Este año el panorama tampoco luce alentador. A siete meses del año, Banhprovi aún no cuenta con nuevos recursos para colocar créditos de vivienda. No obstante, los desarrolladores mantienen expectativas en la promesa del presidente Nasry Asfura de destinar 15,000 millones de lempiras anuales al financiamiento habitacional, lo que permitiría construir entre 40,000 y 45,000 viviendas cada año. Ariel Santos, directivo de la Asociación de Urbanizadores y Promotores de Vivienda de Honduras (Asuprovih), declaró a LA PRENSA que desde hace tiempo Banhprovi opera con recursos provenientes de los repagos, por lo que los fondos disponibles se agotan rápidamente debido a la alta demanda. "El tema es que se está pidiendo un préstamo al banco sudamericano (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF), para tener fondos y financiar la vivienda, pero ahorita está parado, por ejemplo, nosotros no hemos construido una casa desde hace un año", explicó. Santos señaló que esperan que en septiembre exista financiamiento para vivienda y que ello permita reactivar este importante rubro de la construcción, que genera más de 300,000 empleos en el país.

Cae la construcción privada de viviendas y apartamentos

Para reducir el déficit habitacional, estimado en 1.6 millones de viviendas, sería necesario construir al menos 100,000 viviendas al año. Sin embargo, en los mejores años se edificaron 30,000; en 2025, apenas 12,000, y este año las expectativas continúan siendo poco alentadoras. De acuerdo con el Informe del Primer Trimestre de 2026 del Banco Central de Honduras (BCH), la construcción privada registró 448.6 mil metros cuadrados de área edificada, equivalente a una disminución interanual de 10.9% (54.6 mil metros cuadrados menos) respecto al mismo período de 2025. Por destino económico, las edificaciones residenciales acumularon 289.7 mil metros cuadrados, lo que refleja una disminución interanual de 21.1%, asociada principalmente a una menor construcción de viviendas y apartamentos.

La vivienda representa más del 60% de la actividad constructiva

Silvio Larios, gerente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), manifestó que la vivienda representa entre 60% y 65% de la actividad constructiva en Honduras, de ahí su importancia para la generación de empleo. "Es un dinamismo muy importante en cada zona". Larios explicó que se han dado avances importantes con la Ley de Vivienda.