RAP baja tasas y libera L5,900 millones para vivienda

San Pedro Sula, Cortés

El Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) bajó sus tasas de interés para préstamos de vivienda. Además, ya están disponibles más de 5,900 millones de lempiras del Fondo de Pensiones para que los afiliados puedan acceder a créditos habitacionales. En marzo, el Congreso Nacional aprobó la fusión del Fondo de Pensiones —unos 5,960 millones de lempiras que permanecían sin uso tras la derogación de la Ley Marco de Protección Social— con el Fondo de Vivienda e Inclusión Financiera (FOVIIF) del RAP.

La medida busca beneficiar a los trabajadores al facilitar el acceso a créditos para vivienda y proteger el valor de sus ahorros previsionales. Estos fondos ya están disponibles para trabajadores que buscan construir o mejorar su vivienda, quienes podrán solicitar préstamos con los mismos requisitos vigentes, pero con tasas de interés más bajas.

Afiliados ya pueden acceder a fondos fusionados para vivienda

Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Directivo del RAP, declaró a LA PRENSA que se trata de 5,963.99 millones de lempiras disponibles para ser prestados a quienes cumplan con los requisitos. A febrero de 2026, el fondo de vivienda representa el 51.3% del total, es decir, unos 23,423.29 millones de lempiras; el fondo de pensiones, el 13.1%, equivalente a 5,963.99 millones. Tras la fusión, ambos suman 29,387.28 millones de lempiras, es decir, el 64.4% de los recursos disponibles para créditos de vivienda. El fondo de reserva laboral asciende a 10,208.59 millones de lempiras (22.4%) y el fondo administrativo a 6,039.19 millones (13.2%), para un patrimonio total de 45,635.06 millones de lempiras. El RAP implementó esta medida para facilitar el acceso a vivienda mediante la reducción de las tasas de interés, que disminuyen en un punto porcentual para todos los rangos salariales.

Bajan las tasas de interés para créditos de vivienda, ¿cuáles son los requisitos?

La tasa baja del 10% al 9% para quienes devengan hasta dos salarios mínimos, mientras que para quienes superan ese nivel, se reduce del 11.5% al 10.5%. Para solicitar un préstamo de vivienda en el RAP, el interesado debe ser afiliado activo, contar con aportaciones acumuladas en el Fondo de Vivienda y tramitar el crédito a través de una institución financiera autorizada. También se requiere al menos un año de antigüedad laboral, constancia de trabajo y documentos de identidad. La documentación incluye solicitud de crédito, copia del Documento Nacional de Identificación (DNI), constancia de trabajo original con deducciones (según formato RAP), compromiso de deducción por planilla firmado y sellado por la empresa, y documentos de los beneficiarios. Los plazos son de hasta 30 años para compra y construcción, con un monto máximo de cinco millones de lempiras, y de hasta 15 años para compra de terreno o mejoras, con un monto máximo de dos millones. El salario mínimo de referencia es de L18,036.19. Los montos máximos se fijan conforme a la capacidad de pago del afiliado, tomando como base su ingreso salarial y el techo establecido. Además, se permite mancomunar el crédito con el núcleo familiar para ampliar el financiamiento, hasta un 60% en los casos en que solo uno de los solicitantes cotiza.

Seis meses para regularizar situación en el RAP

El Congreso Nacional también aprobó un período excepcional de seis meses para que empresas no afiliadas al RAP puedan regularizar su situación. El objetivo es ampliar la cobertura del sistema, ya que muchas empresas no están afiliadas, lo que ha limitado el acceso de trabajadores a beneficios como vivienda, ahorro y previsión social. Durante este período se eliminarán multas, recargos e intereses para incentivar la afiliación voluntaria. Además, se permitirá al RAP ofrecer planes de pago de hasta 60 meses. Esta medida no aplicará a empresas ya afiliadas en mora y contará con supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). “Durante ese tiempo podrán afiliarse e iniciar sus aportaciones sin pagar retroactivos, ni intereses, ni multas, ni recargos, ni sanciones derivadas de la falta de afiliación previa. Esta medida no aplica a las empresas que ya están afiliadas y están en mora, ni a las que ya tienen convenios de pago vigentes, porque esos convenios deben respetarse”, añadió Sikaffy. El empresario sostuvo que Honduras necesita soluciones prácticas ante la inestabilidad económica, priorizando salidas legales y equilibradas que no generen incertidumbre. El acceso a fondos frescos para vivienda es visto de forma positiva por la población y empresarios del sector construcción, debido a la limitada disponibilidad de recursos en Banhprovi, donde las tasas son bajas, pero los fondos suelen agotarse rápidamente por la alta demanda, indicó Ariel Santos, directivo de Asuprovih.

Las casas ahora valen más de cinco millones de lempiras, inmobiliarias

Yoselyn Paz, agente inmobiliaria de Masscasa, manifestó a LA PRENSA que la fusión del Fondo de Pensiones con el Fondo de Vivienda del RAP representa un movimiento positivo para el mercado habitacional en Honduras. “Porque transforma fondos que estaban inactivos en oportunidades reales de inversión habitacional. Esto significa que más personas podrán acceder a financiamiento, lo que dinamiza la compra de viviendas, especialmente en segmentos medios y residenciales”. Paz también señaló que en ciudades clave como San Pedro Sula existe una amplia oferta de viviendas con precios superiores a cinco millones de lempiras. “Esto incluye proyectos modernos, seguros y bien ubicados que responden a la demanda de profesionales, empresarios y familias que buscan un estándar de vida más alto. Desde mi experiencia, el límite actual de financiamiento puede quedarse corto frente a esta realidad del mercado”, concluyó.