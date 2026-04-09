RAP baja tasas y libera L5,900 millones para vivienda

El Congreso Nacional también aprobó un período excepcional de seis meses para que empresas no afiliadas al RAP puedan regularizar su situación.El objetivo es ampliar la cobertura del sistema, ya que muchas empresas no están afiliadas, lo que ha limitado el acceso de trabajadores a beneficios como vivienda, ahorro y previsión social.Durante este período se eliminarán multas, recargos e intereses para incentivar la afiliación voluntaria. Además, se permitirá al RAP ofrecer planes de pago de hasta 60 meses. Esta medida no aplicará a empresas ya afiliadas en mora y contará con supervisión de la <b>Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).</b>“Durante ese tiempo podrán afiliarse e iniciar sus aportaciones sin pagar retroactivos, ni intereses, ni multas, ni recargos, ni sanciones derivadas de la falta de afiliación previa. Esta medida no aplica a las empresas que ya están afiliadas y están en mora, ni a las que ya tienen convenios de pago vigentes, porque esos convenios deben respetarse”, añadió Sikaffy.El empresario sostuvo que Honduras necesita soluciones prácticas ante la inestabilidad económica, priorizando salidas legales y equilibradas que no generen incertidumbre.<b>El acceso a fondos frescos para vivienda</b> es visto de forma positiva por la población y empresarios del sector construcción, debido a la limitada disponibilidad de recursos en Banhprovi, donde las tasas son bajas, pero los fondos suelen agotarse rápidamente por la alta demanda, indicó Ariel Santos, directivo de Asuprovih.