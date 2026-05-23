María Catarina murió tras sufrir una descarga eléctrica mientras se planchaba el cabello

Bahía, Brasil

Una adolescente de 16 años perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica mientras se planchaba el cabello en su vivienda, en la localidad de Vereda, estado de Bahía , Brasil.

La víctima fue identificada como María Catarina Souza Carvalho, quien se encontraba en el baño de su casa junto a su madre al momento del incidente.

Según el relato familiar, la madre se ausentó por unos segundos y, al regresar, encontró a su hija tendida en el suelo mientras la plancha seguía conectada.

De inmediato, la mujer desconectó el aparato e intentó auxiliarla con maniobras de reanimación, pero la joven no respondió.

Fue trasladada de urgencia al hospital municipal de Central, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Las autoridades de la Policía Civil de Bahía catalogaron el caso como una muerte accidental doméstica y continúan las investigaciones de rutina.

El hecho ha causado consternación en la comunidad de Vereda, donde la adolescente era estudiante del Colegio Estatal de Tiempo Completo José de Souza Machado.

La institución emitió un mensaje de condolencias y expresó su solidaridad con la familia, compañeros y docentes de la joven.