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Esto se sabe del doble asesinato ocurrido en la aldea El Carrizal, Sulaco

De acuerdo con los reportes preliminares, las dos víctimas se encontraban en el patio de una vivienda cuando fueron atacados a balazos por desconocidos

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Dos hombres fueron asesinados a balazos durante la noche del domingo en la comunidad de El Carrizal, municipio de Sulaco, departamento de Yoro.

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Una de las víctimas fue identificada como Lisandro Murillo, quien era originario de El Carrizal, Sulaco, lugar donde se suscitó el doble crimen.

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La segunda víctima respondía al nombre de Pascual Jeromín Machado, quien era procedente del municipio de El Rosario, en el departamento de Comayagua.
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De acuerdo con los reportes preliminares, ambos hombres se encontraban en el patio de una vivienda cuando fueron sorprendidos por sujetos desconocidos que les dispararon en repetidas ocasiones.
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Medios locales difundieron imágenes que muestran la escena del crimen, donde los cuerpos de las víctimas quedaron tendidos cerca de una pila de agua, mientras vecinos alertaban a las autoridades sobre lo ocurrido.
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Hasta el momento se desconoce la identidad de los atacantes y el motivo por el cual habrían cometido el doble homicidio. Las autoridades trabajan para establecer las circunstancias del hecho.
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Según información extraoficial, Pascual Jeromín Machado había regresado recientemente al país luego de ser deportado desde Estados Unidos.
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Tras su retorno, no habría regresado a su lugar de origen en El Rosario, Comayagua, debido a supuestos problemas con enemistades personales.

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Los detalles preliminares, aún no confirmados por las autoridades, señalan que Machado decidió permanecer en la comunidad de El Carrizal, donde familiares o conocidos le habrían brindado alojamiento; sin embargo, personas que presuntamente tenían conflictos con él habrían conocido su ubicación y se trasladaron hasta el lugar para atacarlo.

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Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el sitio donde ocurrió el crimen para acordonar la zona y proteger la escena, mientras se realizaban las primeras diligencias investigativas.

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Los equipos de investigación recopilaron indicios y testimonios que podrían ayudar a identificar a los responsables del ataque armado y determinar si el doble asesinato está relacionado con problemas personales u otra causa.
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