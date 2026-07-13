Avión de Lahnsa golpeó una escalera antes de caer: nuevo informe y más revelaciones

La Ciaia establece que, al momento del accidente, el avión operaba sin una exención vigente y en contravención de lo establecido en el marco regulatorio RAC OPS.Es decir,<b> la aeronave voló durante aproximadamente cuatro años sin el registrador y sin una autorización vigente que la exceptuara de ese requisito.</b>La ausencia del FDR también limita la investigación, pues no existe un registro automático que permita reconstruir los parámetros exactos del despegue, la potencia de los motores, la velocidad alcanzada o los movimientos efectuados en los controles antes del impacto.