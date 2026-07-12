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Lancha con 17 turistas se vuelca frente a Playa Bonita en Tela

Las personas pudieron salir a tierra firme sanas y salvas, con apoyo del Cuerpo de Bomberos y guías locales

  • Actualizado: 12 de julio de 2026 a las 12:43 -
  • Carlos Molina
Lancha con 17 turistas se vuelca frente a Playa Bonita en Tela
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Momentos de temor vivieron varias personas la mañana de este domingo en la ciudad de Tela, en el departamento de Atlántida, luego de que observaron cómo una lancha se volcaba en el mar.
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El hecho ocurrió en las cercanías de la conocida Playa Bonita, cuando una embarcación de pequeña escala que transportaba a un grupo de 17 personas naufragó.
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Afortunadamente, el suceso no fue de gravedad. Los turistas lograron nadar por sí mismos hacia la orilla, siendo auxiliados por personas en la playa para ponerse a salvo.
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​Elementos del Cuerpo de Bomberos se movilizaron rápidamente al sector para rescatar a una mujer, la última tripulante que quedaba en el agua y a quien se le dificultaba salir por sus propios medios.
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El capitán Velásquez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Tela, dijo a diario LA PRENSA que ​"todas las personas están a salvo. Nosotros solo rescatamos a una mujer que era la última y a la que se le dificultó salir".
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Finalmente, gracias a la rápida reacción de los cuerpos de socorro, civiles y guías turísticos, los 17 tripulantes se encuentran en tierra firme, sanos y salvos, mientras las autoridades investigan si el fuerte oleaje provocó que la lancha se diera vuelta.
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Muchas personas que se hallaban en las orillas de la playa grabaron el momento, al tiempo en que pidieron ayuda a los grupos socorristas, quienes estaban pendientes.
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La ambulancia del cuerpo de bomberos y varios elementos estaban listos ante una emergencia tras lo ocurrido.
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