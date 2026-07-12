Fuertes lluvias azotan varias regiones de Olancho y provocan desbordamientos de ríos

Por su parte, el personal de la Regional V de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) en Olancho se desplazó rápidamente a algunas de las zonas afectadas. Los equipos de rescate y asistencia realizaron el levantamiento de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en la comunidad de San Luis de Lajas, además de ayuda humanitaria oportuna. Fotografía de Copeco.