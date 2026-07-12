Fuertes lluvias azotan varias regiones de Olancho y provocan desbordamientos de ríos

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas han azotado con fuerza varias regiones del departamento de Olancho. Las precipitaciones de gran intensidad han provocado el desbordamiento de diversos ríos en el municipio de Catacamas. Imagen tomada de Jean Paul RM.
Entre las principales emergencias reportadas, el río Cuyamel, ubicado también en el municipio de Catacamas, experimentó un peligroso aumento en su caudal. La crecida de este río amenaza con inundar las zonas bajas, lo que ha encendido las alarmas entre los comités de emergencia locales. Fotografía de Copeco.
Ante este panorama, los cuerpos de socorro hacen un enérgico llamado a la población, especialmente a quienes viven cerca de las zonas de alto riesgo. Se les insta a tomar las medidas de precaución y mantenerse atentos ante cualquier cambio repentino en el nivel del río para evitar tragedias. Fotografía de Radio Dignidad Hn.
Asimismo, las autoridades enfatizan la importancia de la prudencia en las vías de comunicación. Se pide a la ciudadanía evitar a toda costa exponerse intentando cruzar corrientes crecidas, ya sea a pie o en vehículos, y seguir estrictamente cada una de las recomendaciones emitidas por los organismos de emergencia.
Por su parte, el personal de la Regional V de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) en Olancho se desplazó rápidamente a algunas de las zonas afectadas. Los equipos de rescate y asistencia realizaron el levantamiento de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en la comunidad de San Luis de Lajas, además de ayuda humanitaria oportuna. Fotografía de Copeco.
Asimismo, las vías de transporte y el sector agrícola han sufrido un duro golpe. Las recientes lluvias en Catacamas han provocado severos daños estructurales y cuantiosas afectaciones en los cultivos ubicados en las cercanías del río Pataste, generando una profunda preocupación y zozobra entre los pobladores que dependen de la agricultura.
Por otro lado, de acuerdo con el reporte oficial de meteorología, este domingo predominarán las condiciones secas en la mayor parte del territorio de Honduras. Sin embargo, los expertos advierten que no se descarta por completo la presencia de nuevas precipitaciones en algunas zonas del país debido al constante ingreso de humedad.
El pronóstico señala que el viento proveniente del este estará transportando humedad desde el mar Caribe, lo que provocará lluvias y chubascos débiles y aislados en las regiones del oriente, centro y occidente. Debido a esto, Copeco insta a la población de estas zonas a mantenerse informada y alerta ante cualquier cambio repentino en el clima. Fotografía de Radio Dignidad Hn.