¿Romance con Bellingham? Fátima rompe el silencio sobre el 'shippeo' en pleno Mundial 2026

Las redes sociales han estallado tras rumores de un posible romance entre Jude Bellingham y la bella Fátima Bosch.
Bellingham llegó a la Copa del Mundo como una de las estrellas llamadas a marcar diferencia y ha respondido a las expectativas con actuaciones de alto nivel.
El jugador del Real Madrid se ha consolidado como el motor del conjunto inglés, aportando calidad, llegada al área rival y una personalidad que sorprende pese a su juventud.
Mientras Inglaterra continúa en la pelea por conquistar el Mundial 2026, Bellingham vive uno de los momentos más importantes de su carrera. Su protagonismo con la camiseta de los "Tres Leones" y su impacto internacional han hecho que cualquier aspecto relacionado con su vida personal despierte interés entre los aficionados.
El nombre de Jude Bellingham volvió a estar en el centro de la conversación fuera de los terrenos de juego, luego de que en redes sociales comenzara a circular un supuesto romance entre el futbolista inglés y Fátima Bosch, Miss Universo 2025
En pleno Mundial 2026, miles de aficionados comenzaron a relacionar a la mexicana Fátima Bosch con Jude Bellingham, figura de la Selección de Inglaterra y del Real Madrid, pese a que nunca existió una fotografía juntos.
La historia nació exclusivamente en plataformas digitales, donde usuarios de TikTok, Instagram y X comenzaron a compartir videos editados, montajes y publicaciones imaginando una relación sentimental entre la Miss Universo 2025 y el mediocampista inglés.
El contenido rápidamente ganó popularidad, acumuló millones de reproducciones y terminó por convertirse en uno de los temas más comentados durante la recta final del Mundial, especialmente después de que México quedó eliminado precisamente frente al combinado británico.
La repercusión fue tal que la propia Fátima Bosch terminó siendo cuestionada por representantes de los medios de comunicación a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Lejos de mostrarse incómoda, la reina de belleza respondió con naturalidad y tomó con humor la situación que había provocado un sinfín de comentarios en internet.
“Fíjate que he visto un montón en Instagram que me han shippeado con él. Digo, juega súper bien futbol, pero lo tendría yo que conocer", comenzó diciendo.
“O sea, esté guapo o no, yo creo que lo importante es que sea buena persona”, declaró Bosch, dejando claro que únicamente conoce al futbolista por su trayectoria deportiva y que jamás ha tenido algún tipo de acercamiento con él.
Sus palabras fueron interpretadas por muchos como una respuesta elegante que puso fin a las especulaciones.
Aunque no rechazó de manera tajante la posibilidad con un rotundo “no”, sí explicó que cualquier opinión sobre el jugador tendría que surgir después de conocerlo personalmente, además de recalcar que para ella la fama o el físico pasan a un segundo plano cuando se trata de establecer una relación.
Por ahora, la relación entre Bosch y Bellingham es sólo una tendencia digital sin fundamentos en la realidad.
La declaración también confirmó que Bosch estaba enterada del fenómeno viral que se generó en torno a ambos. El llamado “shippeo” se convirtió en tendencia durante varios días, impulsado por aficionados que comenzaron a fantasear con una posible pareja entre dos de las personalidades más populares del momento.
A ese contexto se suma que Jude Bellingham ha sido relacionado públicamente desde 2025 con la modelo e influencer estadounidense Ashlyn Castro.