Escándalo tras conocerse lo que Messi le dijo al árbitro del Argentina - Suiza: "Yo te hablé bien"

La selección argentina volvió a tener una nueva muestra de personalidad para sacar adelante un complicado partido en Kansas City con la victoria 3-1 ante Suiza en tiempo suplementario y se medirá a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, pero el encuentro tuvo varios momentos destacados, entre los que resaltó un tenso intercambio entre Lionel Messi y el árbitro João Pinheiro.