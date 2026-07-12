Escándalo tras conocerse lo que Messi le dijo al árbitro del Argentina - Suiza: "Yo te hablé bien"

El astro argentino Lionel Messi protagonizó un tenso cruce con el árbitro portugués João Pinheiro este sábado durante el partido por cuartos de final del Mundial 2026, en el que la selección de Argentina se impuso 3-1 ante Suiza.
La selección argentina volvió a tener una nueva muestra de personalidad para sacar adelante un complicado partido en Kansas City con la victoria 3-1 ante Suiza en tiempo suplementario y se medirá a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, pero el encuentro tuvo varios momentos destacados, entre los que resaltó un tenso intercambio entre Lionel Messi y el árbitro João Pinheiro.
Lionel Messi acaparó nuevamente los reflectores en la Copa del Mundo 2026, aunque en esta ocasión no fue únicamente por conducir a Argentina a las semifinales.
Messi protagonizó un tenso encontronazo con el árbitro portugués, João Pinheiro, durante el duelo frente a Suiza, un episodio que quedó registrado por las cámaras de televisión y que en cuestión de minutos comenzó a viralizarse en redes sociales.
El incidente ocurrió momentos antes de un tiro libre a favor de Suiza. Messi formaba parte de la barrera defensiva cuando Pinheiro le indicó que retrocediera hasta cumplir con la distancia reglamentaria. Sin embargo, el tono y los gestos del árbitro aparentemente molestaron al rosarino.
"Háblame bien", fueron las primeras palabras de Messi al árbitro que impartió justicia en el Argentina vs Suiza.
La tensión no terminó ahí. Después de ejecutarse el tiro libre, las cámaras de televisión captaron un nuevo intercambio entre ambos. Messi se acercó nuevamente al árbitro y, mediante la lectura de labios, su mensaje pareció ser claro.
En el intercambio, el rosarino se enojó por la forma en que lo estaba tratando el árbitro y le dijo: “Hablá bien, no faltes el respeto. A mí háblame bien, yo te hablé bien”, señaló un molesto Messi.
El juez respondió algo que no llegó a ser captado por las imágenes y continuó con el desarrollo del juego sin detenerse a discutir, mientras Messi mantuvo su reclamo incluso durante la jugada siguiente.
El cruce entre Lionel Messi y el árbitro portugués João Pinheiro no tardó en convertirse en uno de los temas más comentados en las redes sociales. Tras difundirse las imágenes del intercambio de palabras entre el capitán argentino y el colegiado, miles de aficionados reaccionaron con opiniones divididas.
Tras esas advertencias de Messi, las redes sociales estallaron y un sector se mostró indignado ya que a Leo no se le sancionó .
La imagen del cruce entre Messi y João Pinheiro generó opiniones divididas. Algunos aficionados consideraron que el argentino ejerció su rol de capitán al intentar dialogar con el árbitro y defender los intereses de su equipo, mientras que otros cuestionaron que una figura de su experiencia pudiera protagonizar una discusión en un momento de tanta tensión.
Mientras algunos defendieron la actitud de Messi al considerar que simplemente ejerció su papel de líder y buscó dialogar con el árbitro, otro sector mostró su indignación al señalar que el delantero argentino debió haber recibido una tarjeta amarilla por la forma en la que realizó el reclamo.
Cabe resaltar que luego el central expulsó a Embolo, delantero de Suiza, en una acción que ha desatado diversos comentarios.
Tras el final del juego, Messi reaccionó relajado por la clasificación a semifinales del Mundial 2026.
Leo Messi le dio su camiseta a la leyenda italiana Roberto Baggio después del partido