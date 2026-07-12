Destapan la verdad de la roja a Embolo y la otra polémica a Argentina que nadie vio

Todo ocurrió cuando Embolo intentó proteger el balón ante la marca de Leandro Paredes y terminó cayendo al césped. En primera instancia, el árbitro portugués João Pinheiro sancionó falta y mostró tarjeta amarilla al mediocampista argentino. Sin embargo, antes de que se reanudara el juego recibió el llamado del VAR.La razón fue la aplicación de la llamada "confusión de identidad", una modificación al protocolo del VAR que la FIFA estrenó en este Mundial. Esta regla permite corregir una tarjeta amarilla o roja cuando el árbitro sanciona al futbolista equivocado.