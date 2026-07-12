Destapan la verdad de la roja a Embolo y la otra polémica a Argentina que nadie vio

Las redes sociales estallaron tras la clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026, luego de imponerse 3-1 a Suiza en la prórroga. Sin embargo, más allá del resultado, el encuentro volvió a quedar marcado por una fuerte polémica arbitral.
El foco de la controversia estuvo en la curiosa expulsión de Breel Embolo, delantero de la selección suiza, una acción que provocó un intenso debate entre aficionados y analistas.
Tras lo ocurrido, las opiniones se dividieron en las redes sociales. Mientras un sector asegura que Argentina vuelve a estar involucrada en decisiones arbitrales polémicas, otros defienden que el árbitro aplicó correctamente el reglamento.
De hecho, la mayoría de los especialistas y usuarios que analizaron la jugada coincidieron en que la expulsión de Embolo fue correcta y se ajustó a las nuevas normas implementadas por la FIFA para este Mundial.
Todo ocurrió cuando Embolo intentó proteger el balón ante la marca de Leandro Paredes y terminó cayendo al césped. En primera instancia, el árbitro portugués João Pinheiro sancionó falta y mostró tarjeta amarilla al mediocampista argentino. Sin embargo, antes de que se reanudara el juego recibió el llamado del VAR.La razón fue la aplicación de la llamada "confusión de identidad", una modificación al protocolo del VAR que la FIFA estrenó en este Mundial. Esta regla permite corregir una tarjeta amarilla o roja cuando el árbitro sanciona al futbolista equivocado.
Tras revisar las imágenes, los jueces del VAR detectaron que Embolo simuló la falta y que nunca existió contacto con Paredes. Pinheiro acudió al monitor, anuló la amonestación al argentino y, en su lugar, mostró tarjeta amarilla al delantero suizo por simular. El problema para Suiza fue que Embolo ya había sido amonestado durante el primer tiempo por una fuerte infracción, por lo que recibió una segunda amarilla y, en consecuencia, fue expulsado.
Un caso similar ya se había presentado en el partido inaugural entre Estados Unidos y Paraguay, cuando Miguel Almirón simuló una falta dentro del área. En aquella ocasión, el VAR también intervino para corregir la identidad del jugador sancionado y el árbitro terminó amonestando al paraguayo por simulación.
La mayoría de analistas coinciden de que Embolo fue expulsado de forma correcta .
Una de las cuentas especializadas en analizar los trabajos de los árbitros como Archivo VAR aprobó la expulsión de Embolo.
Diversos expertos en arbitraje explicaron que la intervención del VAR fue clave para corregir un error de identificación del jugador sancionado.
Inclusive se ha señalado que esta roja de Embolo en su momento ocurrió en pleno Mundial durante el Estados Unidos vs Paraguay.
La mayoría de los comentaristas arbitrales remarcaron que esta situación está contemplada dentro de las modificaciones al protocolo del VAR implementadas para el Mundial 2026, las cuales permiten corregir tarjetas cuando existe un error en la identificación del futbolista sancionado.
Diario Récord de México.
Diario LA PRENSA de Honduras.
Diario Marca de España.
La opinión de Mauricio Kawas sobre la roja de Embolo.
Rely Maradiaga de Honduras dejó su punto de vista.
Paco Chacón, es un exárbitro de fútbol mexicano calificado por la FIFA para arbitrar partidos internacionales, causó revuelo en las redes sociales al dar su punto y señalar que Argentina fue "favorecido".
Uno de los periodistas argentinos que también causó revuelo con su punto de vista.
Ben Jacobs es un destacado periodista deportivo de EUA y corresponsal internacional, conocido principalmente por su cobertura de fútbol. Señaló como "precedente peligroso" la roja a Embolo.
Otros de los periodistas que causó revuelo al señalar que "Argentina ensució el Mundial".
Las controversias no terminaron con la expulsión de Embolo. En las redes sociales también surgió un intenso debate sobre Lautaro Martínez, autor del gol que sentenció el triunfo argentino.
El delantero del Inter de Milán, que ya tenía una tarjeta amarilla, corrió hacia la grada para celebrar su anotación junto a los aficionados. Según las Reglas de Juego de la IFAB, abandonar el terreno de juego para celebrar con el público o ingresar a la zona de espectadores puede ser considerado una conducta antideportiva y ser castigado con tarjeta amarilla.
De haber recibido esa segunda amonestación, Lautaro habría sido expulsado y se perdería la semifinal frente a Inglaterra. Sin embargo, João Pinheiro decidió no mostrarle una nueva tarjeta, una determinación que rápidamente generó opiniones encontradas en las redes sociales.
Mientras algunos aficionados sostienen que el reglamento debió aplicarse de forma estricta y que el argentino tenía que ser expulsado, otros consideran que el árbitro actuó con criterio al entender que la celebración no puso en riesgo la seguridad, no provocó incidentes y no incitó al público, por lo que optó por no sancionarlo.