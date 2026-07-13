Preso dejan a acusado de matar a niño de 4 años en El Progreso

San Pedro Sula, Honduras

Un juez decretó la medida cautelar de la detención judicial y envió al centro penal de El Progreso, Yoro, a Manuel Antonio Gómez Pineda, acusado de perpetrar el ataque armado en el que murió un niño de 4 años en la aldea El Bálsamo, en El Progreso. El Ministerio Público sindica a Gómez Pineda del delito de asesinato en perjuicio del menor Lian Rodríguez Suárez. Además, le imputa el delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa agravada en perjuicio de Rubén Suárez Moreno (de 69 años) abuelo de niño, y de su madre Sindy Suárez.

El hecho por el que enfrenta la justicia el acusado ocurrió la noche del sábado 11 de julio. David López Benavidez, tío abuelo del menor, relató que cerca de la 9:00 pm se registró una suspensión del servicio eléctrico en la zona. "Fue como tres minutos después de que se fuera la luz que llegaron hombres en un carro a la pulpería de mi hermano. Él estaba chineando al niño en la galera del negocio, donde también estaba mi sobrina", contó. Y agregó: “Lo que sabemos es que los tipos le dijeron a mi hermano que abriera y fue cuando le dispararon con una escopeta y también hirieron al niño. Mi sobrina agarró al niño y salió corriendo, pero los hombres le dispararon por la espalda”. Las tres víctimas fueron trasladadas al hospital público de El Progreso, Yoro; sin embargo, los médicos confirmaron que el pequeño Lian Rodríguez estaba muerto. En cuanto al abuelo y a la madre del menor, se informó que ambos presentaban varias heridas provocadas por arma de fuego y que tendrían que ser intervenidos quirúrgicamente.

Detenido con el arma vinculada al homicidio

Como resultado de las investigaciones, la Policía detuvo a Manuel Antonio Gómez Pineda, a quien le decomisó una camioneta y una escopeta que, según las autoridades, habrían sido utilizadas para perpetrar el ataque.

Horas después, el Ministerio Público emitió el requerimiento fiscal por lo que fue presentado a su audiencia de declaración de imputado en donde el juez le impuso la detención judicial y lo envió al centro penal progreseño. Sobre el móvil del hecho, agentes que trabajan en el caso informaron que manejan como principal hipótesis problemas derivados del cobro de una deuda y que Rubén Suárez Moreno habría sido el objetivo de los atacantes. De acuerdo con la información policial, días antes el detenido habría sostenido un altercado con el abuelo del niño, luego de que este le reclamara el pago de una deuda pendiente en su pulpería.