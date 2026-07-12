Liberan a médico acusado de encubrir muerte de un menor en Hospital de El Progreso

El Progreso, Yoro

La detención del doctor Dubón generó preocupación entre sus colegas, quienes denunciaron que fue retirado del área de Emergencias mientras atendía pacientes, dejando al centro asistencial sin el médico asignado al turno durante varias horas.

Un médico de turno del Hospital de El Progreso recuperó su libertad este domingo, luego de permanecer varias horas detenido por la Policía Nacional en el marco de la investigación por la muerte violenta de un menor de edad ocurrida la noche del sábado en la aldea El Bálsamo, municipio de El Progreso, Yoro.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad informó que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con Medicina Forense del Ministerio Público, inició las diligencias para esclarecer el caso tras el fallecimiento del menor y las heridas sufridas por dos personas adultas en un hecho violento.

Según la versión oficial, durante las primeras investigaciones se determinó que el cuerpo del menor fue retirado de forma irregular del Hospital Progreseño antes de que se efectuaran los procedimientos legales correspondientes, por lo que se desplegaron equipos especializados para ubicar el cadáver, preservar la evidencia y garantizar el desarrollo de la investigación.

La Policía indicó que, por instrucciones del fiscal de turno, fueron detenidos un médico y un camillero por su presunta participación en el delito de encubrimiento, al considerar que facilitaron de manera irregular la entrega del cuerpo de la víctima.

Asimismo, las autoridades informaron que se aseguró documentación hospitalaria relacionada con la atención médica brindada al menor y la constancia de defunción, evidencias que serán incorporadas al expediente investigativo.

Como parte de las mismas diligencias, la DPI también reportó la captura en flagrancia de un ciudadano presuntamente vinculado con el caso. Durante el operativo se le decomisó una escopeta, una camioneta y varios dispositivos electrónicos que serán sometidos a análisis periciales.

La detención del médico provocó la reacción inmediata del gremio médico, familiares y amigos, quienes solicitaron su liberación y cuestionaron que el procedimiento policial se realizara mientras era el responsable de atender las emergencias del hospital. Horas después, el doctor Dubón fue puesto en libertad y salió de las instalaciones policiales.

El caso continúa bajo investigación del Ministerio Público y de la Dirección Policial de Investigaciones, que buscan establecer las circunstancias en que ocurrió la muerte del menor y determinar si existieron responsabilidades penales por el retiro irregular del cuerpo del centro hospitalario.