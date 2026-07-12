"Yo pago la fianza": Esta es la razón por la que capturaron a joven en Choloma

Choloma, Cortés

Una joven fue detenida en las últimas horas por agentes de la Policía Nacional luego de protagonizar un supuesto escándalo en plena vía pública en el municipio de Choloma, Cortés. Según el reporte policial, la mujer fue requerida por las autoridades debido a una presunta falta contra el orden público.

De acuerdo con la información preliminar, la joven se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas al momento de la intervención policial. Tras la detención, los agentes policiales trasladaron a la joven hasta una posta policial para continuar con el procedimiento correspondiente. El hecho generó la atención de ciudadanos que se encontraban en el sector, quienes observaron el momento en que se realizó la intervención policial. Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre la identidad de la joven ni sobre las circunstancias específicas que originaron el incidente.

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