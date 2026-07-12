Latino es condenado en Rusia por combatir junto al Ejército de Ucrania

RUSIA

El sentenciado fue identificado como Gilberto Ramos Arreguín, un mexicano de 29 años, quien fue declarado culpable de participar en el conflicto armado como supuesto mercenario.

Un tribunal de la autoproclamada República Popular de Donetsk, respaldada por Rusia, condenó a un ciudadano mexicano a 14 años de prisión por su presunta participación en operaciones militares junto a las Fuerzas Armadas de Ucrania , según informaron autoridades rusas.

De acuerdo con la acusación presentada por las autoridades rusas, Ramos Arreguín se habría incorporado al ejército ucraniano en marzo de 2022, donde recibió entrenamiento militar y posteriormente participó en acciones de combate hasta marzo de 2026.

El tribunal determinó que el mexicano deberá cumplir la pena en una prisión de régimen estricto, una modalidad aplicada en Rusia para condenas consideradas de mayor gravedad.

Además de la sentencia de cárcel, las autoridades ordenaron el decomiso de más de 3.8 millones de rublos, una suma que, según la acusación, el mexicano habría recibido como compensación por sus actividades dentro de las fuerzas ucranianas.

El caso se desarrolla en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, que inició en febrero de 2022 tras la invasión rusa al territorio ucraniano y que ha involucrado a combatientes de diferentes nacionalidades.

Hasta el momento, el Gobierno de México no ha emitido información pública sobre si Gilberto Ramos Arreguín solicitó apoyo consular o si recibió asistencia de la representación diplomática mexicana.

Las autoridades rusas no han detallado si existen recursos legales disponibles para el condenado ni si la defensa del mexicano presentó algún tipo de apelación contra la sentencia.