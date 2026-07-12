Tabla goleadores Mundial 2026: impensado jugador acecha a Mbappé y revés a Messi en Bota de Oro

La tabla de goleadores del Mundial 2026 tras los partidos de cuartos de final. Messi con revés, Mbappé no fallá, Haaland se despidió y los otros futbolistas que luchan por la Bota de Oro.
Julián Álvarez - El delantero de Argentina se estrenó en este Mundial 2026 con un golazo que ayudó a la Albiceleste a vencer (3-1) a Suiza y clasificar a semifinales.
Lautaro Martínez - El delantero argentino sumó apenas su segundo gol del Mundial 2026 con el tanto que hizo en la victoria de Argentina (3-1) sobre Suiza en cuartos de final.
Mikel Merino - El delantero español anotó otro gol agónico para clasificar a España a semifinales del Mundial 2026 y llegó a dos goles en la tabla de goleadores.
21. Cody Gakpo - El delantero de Países Bajos marcó tres goles en el Mundial 2026.
20. Jonathan David - El delantero de Canadá registró tres goles en el Mundial 2026.
19. Raúl Jiménez - El delantero de México anotó tres goles en el Mundial 2026 y dijo adiós en octavos de final.
18. Kai Havertz - El centrocampista de Alemania se despidió del Mundial 2026 con tres goles en la tabla de goleadores.
17. Matheus Cunha - El delantero de Brasil marcó tres goles en la Copa del Mundo 2026.
16. Folarin Balogun - El delantero de Estados Unidos cerró su participación en el Mundial 2026 con 3 goles en la tabla de goleadores.
15. Johan Manzambi - El mediocampista de Suiza hizo 3 goles en la tabla de goleadores del Mundial 2026. No jugó en cuartos de final ante Argentina por una lesión en la rodilla izquierda.
14. Cristiano Ronaldo - El delantero de Portugal dijo adiós al Mundial 2026 en octavos de final cayendo eliminado ante España y con 3 goles en su cuenta.
13. Ismael Saibari - El delantero de Marruecos, que no jugó en cuartos de final contra Francia por lesión, se despidió con 3 goles en el Mundial 2026.
12. Romelu Lukaku - El delantero de Bélgica se quedó con 3 goles en la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras no poder anotar en cuartos de final ante España.
11. Charles De Ketelaere - El centrocampista de Bélgica llegó a 3 goles en la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el gol que hizo en la derrota (2-1) ante España en cuartos de final.
10. Ismaïla Sarr - El delantero de Senegal fue protagonista del Mundial 2026 anotando 4 goles.
9. Julián Quiñones - El delantero de México cerró su participación en el Mundial 2026 con cuatro goles.
8. Mikel Oyarzabal - El delantero de España acumula 4 goles en la tabla de goleadores del Mundial 2026. No pudo marcar en el triunfo (2-1) de la Roja en los cuartos de final contra Bélgica.
7. Vinicius Júnior - El delantero de Brasil se despidió del Mundial 2026 en octavos de final con 4 goles en su casillero.
6. Ousmane Dembélé - El actual Balón de Oro llegó a 5 goles en la tabla de goleadores con la Selección de Francia tras el tanto que marcó en el triunfo (2-0) sobre Marruecos en cuartos de final del Mundial 2026.
5. Harry Kane - El delantero de Inglaterra se fue en blanco en los cuartos de final contra Noruega y registra 6 goles en la tabla de goleadores del Mundial 2026.
4. Jude Bellingham - El mediocampista de Inglaterra, de manera impensada, se mete en la pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 tras llegar a seis goles en la tabla de goleadores con el doblete que marcó en el triunfo (1-2) contra Noruega para clasificar a semifinales.
3. Erling Haaland - El delantero de Noruega se quedó con 7 goles en la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras no poder anotar en la eliminación de su selección perdiendo (1-2) contra Inglaterra en cuartos de final.
2. Kylian Mbappé - El delantero de Francia marcó un golazo en la victoria (2-0) sobre Marruecos en cuartos de final y llegó a 8 goles en la tabla de goleadores del Mundial 2026.
1. Lionel Messi - El delantero y capitán de Argentina tiene 8 goles, empatado con Mbappé en la cima de la tabla de goleadores del Mundial 2026, pero sufrió revés al no poder marcar en los cuartos de final que ganaron (2-1) a Suiza.