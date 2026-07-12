Capturan a hombre con supuesta droga en la colonia Villa Florencia de SPS

San Pedro Sula, Honduras

Según el informe policial, el sospechoso es originario y residente de San Pedro Sula y fue requerido mediante acciones operativas desarrolladas en la colonia Villa Florencia, donde los agentes mantenían labores de vigilancia y patrullaje preventivo.

Un hombre de 30 años fue capturado por agentes de la Policía Nacional en la colonia Villa Florencia, en San Pedro Sula, tras ser sorprendido en posesión de varias sustancias que se presume serían utilizadas para la distribución y venta de drogas.

Durante el registro personal, los uniformados le encontraron 17 envoltorios plásticos transparentes que contenían una sustancia rocosa, supuestamente crack, además de dos envoltorios en forma de punta con un polvo blanco que preliminarmente se presume corresponde a cocaína.

En el procedimiento también fueron decomisadas tres bolsas plásticas transparentes que contenían hierba seca con características similares a la marihuana, sustancias que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, presuntamente estaban destinadas a la comercialización ilícita.

La Policía Nacional informó que toda la evidencia fue debidamente embalada, documentada y asegurada bajo los protocolos de cadena de custodia para ser presentada durante el proceso investigativo y judicial.

Tras finalizar las diligencias en la escena, el detenido fue trasladado al Centro Integrado de Trabajo Interinstitucional (CEIN) de la Primera Estación Policial, donde se elaboró el expediente correspondiente por el supuesto delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.

Posteriormente, el imputado fue remitido junto con la evidencia decomisada a la Fiscalía de Turno del Ministerio Público, institución que determinará las acciones legales a seguir y presentará el requerimiento fiscal correspondiente ante los tribunales competentes.