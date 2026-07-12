Universidad Pedagógica registra aumento del 31% en aspirantes para nuevo periodo

Tegucigalpa, Honduras

Las autoridades de la UPNFM informaron que, en esta convocatoria, más de 1,700 aspirantes se presentaron en el Campus Central de Tegucigalpa y en ocho centros universitarios regionales ubicados en Choluteca, Danlí, Gracias, La Ceiba, Nacaome, San Pedro Sula, Santa Bárbara y Santa Rosa de Copán .

Con un incremento del 31% en el número de aspirantes , la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) realizó este domingo el examen de admisión correspondiente al III Periodo Académico 2026 .

Los aspirantes compiten por un cupo en los 18 programas de licenciatura y los dos técnicos universitarios que ofrece la institución.

En comparación con el III Periodo Académico de 2025, la universidad registró un aumento del 31% en la cantidad de postulantes.

De acuerdo con datos proporcionados por la Unidad de Admisiones y Monitoreo Académico, la mayoría de los aspirantes proviene de Tegucigalpa, seguida de San Pedro Sula, La Ceiba y Santa Rosa de Copán.

Asimismo, la universidad destacó la participación de cuatro aspirantes de 15 años en Tegucigalpa, como muestra del interés de jóvenes por iniciar su formación profesional en la UPNFM.

Los resultados de la prueba aplicada este domingo 12 de julio estarán disponibles a partir del 11 de agosto en la plataforma digital de admisiones de la UPNFM: https://web.upnfm.edu.hn/admision/