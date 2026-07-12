¿A qué rubros destinarán los fondos de la venta del avión presidencial?

TEGUCIGALPA

Los 137 millones de lempiras que dejó al Estado de Honduras la venta del avión presidencial Embraer Legacy 600 serán utilizados exclusivamente para fortalecer la salud pública y financiar la construcción de centros universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), según lo establecido en el decreto que autorizó la comercialización de la aeronave. El artículo 3 del decreto publicado en el Diario Oficial La Gaceta, edición 37,063 del 6 de febrero de 2026, establece que los fondos provenientes de la venta deberán ser destinados únicamente a esos dos fines.

Asimismo, el artículo 1 de la normativa autorizó al Poder Ejecutivo, a través de las instituciones correspondientes, a vender la aeronave presidencial mediante un proceso transparente y conforme a las disposiciones legales vigentes. El documento señala: "Se autoriza al Poder Ejecutivo, a través de las instancias competentes, para vender el avión presidencial Embraer Legacy 600 (FAH-001) mediante un proceso de venta transparente conforme a normas legales vigentes, mediante subasta o mecanismos de comercialización establecidos en la ley". Antes de concretar la operación, el decreto establecía que el Ejecutivo debía realizar un avalúo de la aeronave mediante expertos independientes, nacionales o internacionales, con el propósito de fijar un precio mínimo de venta. Además, debía verificar la documentación que acreditara la propiedad del avión y otros aspectos relacionados con su funcionamiento. La normativa también ordena que la Secretaría de Finanzas (Sefin) incorpore los recursos obtenidos al Presupuesto General de la República del año correspondiente para garantizar su uso en los sectores establecidos.

Avión fue vendido por $5.1 millones

La venta del Embraer Legacy 600 se concretó el viernes 10 de julio de 2026 mediante una subasta, en la que resultó ganadora la empresa mexicana Thebe Ingeniería y Consultoría, S.A. de C.V., con una oferta de 5.1 millones de dólares, equivalente a los casi 138 millones de lempiras. La aeronave había sido adquirida en 2014 durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández por un monto de 14.8 millones de dólares. El representante de la compañía mexicana, Jonathan González, explicó que la empresa superó el valor establecido en las bases de la subasta. "Ofertamos un millón de lempiras más de lo que establecían las bases; estamos hablando de 137 millones de lempiras. Se harán modificaciones en el interior y una revisión mecánica. Es una oportunidad importante y algo que no se presenta siempre", declaró Jonathan González, representante de Thebe Ingeniería. El monto pagado por la empresa mexicana representa una diferencia superior a 9 millones de dólares respecto al precio original de adquisición, lo que equivale a una reducción cercana al 65% del valor de compra de la aeronave.

Proceso de subasta