Corte de luz de emergencia afecta a varios sectores de SPS este domingo

SAN PEDRO SULA

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó sobre una suspensión temporal del servicio que afecta a varios sectores de San Pedro Sula este domingo 12 de julio, debido a trabajos de emergencia en la red de distribución.

De acuerdo con el aviso de la estatal eléctrica, la interrupción del suministro se realiza por labores de corte de ramas de árboles que actualmente se encuentran en contacto con las líneas primarias, una situación que podría provocar fallas en el fluido eléctrico.