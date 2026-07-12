Corte de luz de emergencia afecta a varios sectores de SPS este domingo

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó sobre una suspensión temporal del servicio que afecta a varios sectores de San Pedro Sula este domingo 12 de julio, debido a trabajos de emergencia en la red de distribución.
De acuerdo con el aviso de la estatal eléctrica, la interrupción del suministro se realiza por labores de corte de ramas de árboles que actualmente se encuentran en contacto con las líneas primarias, una situación que podría provocar fallas en el fluido eléctrico.
Los sectores que permanecen sin energía durante el período establecido son la residencial Lomas de Santa Fe etapas I y II, aldea Ticamaya, San José del Boquerón, Flor del Valle, Villa Zoila y colonia Real del Campo, en la ciudad de San Pedro Sula.
La suspensión fue programada desde 9:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, mientras personal técnico desarrolla los trabajos preventivos en la zona.
La estatal eléctrica solicitó a los pobladores de los sectores afectados tener paciencia y comprensión, al señalar que estas labores se realizan con el objetivo de prevenir interrupciones futuras y mejorar la continuidad del servicio.