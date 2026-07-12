Clima en Honduras: Predominarán condiciones secas, pero se pronostican lluvias aisladaseste domingo

Tegucigalpa

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó sobre las condiciones del clima que imperarán en el territorio hondureño para este domingo 12 de julio de 2026.

De acuerdo con el reporte oficial, predominarán las condiciones secas en la mayor parte de Honduras. Sin embargo, no se descarta la presencia de precipitaciones en algunas zonas debido al ingreso de humedad.

El viento proveniente del este estará transportando humedad desde el mar Caribe, lo que provocará lluvias y chubascos débiles y aislados en las regiones del oriente, centro y occidente del país.

Copeco también detalló que continúa la presencia de polvo del Sahara sobre el país, registrando concentraciones de 35 microgramos por metro cúbico, por lo que se recomienda a la población, especialmente a quienes padecen de problemas respiratorios, tomar las medidas de prevención correspondientes.

Respecto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá en parámetros estables. Litoral Caribe de 2 a 4 pies de altura y en el golfo de Fonseca de 1 a 3 pies de altura.

Finalmente, el ente estatal indica que el sol salió a las 05:28 a.m. y se ocultará a las 06:21 p.m., bajo la influencia de la fase lunar de cuarto menguante.

Las autoridades instan a la población de las regiones donde se esperan lluvias a mantenerse informada ante cualquier cambio repentino.