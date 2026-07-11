Cruces de semifinales del Mundial 2026: clasificadas, partidos, fechas y horarios

Estados Unidos.

El Mundial 2026 entró en su etapa final tras los partidos de los cuartos de final. Ya tenemos a las cuatro selecciones clasificadas a las semifinales de la Copa del Mundo y quedaron definidos los cruces para conocer a los dos finalistas.

Francia, España, Inglaterra y Argentina fueron las selecciones que lograron avanzar a las semifinales tras unos partidos complicados que dejaron los cuartos de final.

La selección francesa fue la primera que se clasificó a la siguiente ronda después de vencer por 2-0 a Marruecos con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé en un duelo vibrante.

Luego fue el turno de España que le ganó por 2-1 a Bélgica. Fabián Ruiz adelantó a la Roja, un cabezazo de Charles De Ketelaere puso el empate para los belgas, pero al minuto 88 apareció Mikel Merino para decidir el juego a favor de los españoles.

A Inglaterra le tocó sudar la gota gorda para eliminar a Noruega (2-1) que empezó ganando con gol de Andreas Schjelderup, pero un doblete de Jude Bellingham llevó a la selección de los Tres Leones a semifinales.

Por último, Argentina se impuso con sufrimiento 3-1 a Suiza en los tiempos extras. Alexis Mac Allister de cabeza tras un córner de Lionel Messi abrió el marcador en Kansas City y Dan Ndoye marcó en la segunda parte el empate suizo. El duelo se fue al alargue, Julián Álvarez con un golazo puso el 2-1 y Lautaro Martínez certificó el pase de la Albiceleste a semis.