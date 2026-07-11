Olimpia vivió una pesadilla en Estados Unidos: Goleado por Houston Dynamo

Houston, Estados Unidos.

El conjunto dirigido por Eduardo Espinel apostó por una alineación competitiva, incluyendo a sus recientes incorporaciones, los uruguayos Carlos Emanuel Cuello y Nicolás Dibble, quienes tuvieron sus primeros minutos con la camiseta merengue.

El Club Deportivo Olimpia s ufrió un duro revés la tarde de este sábado en Estados Unidos al caer goleado 3-0 frente al Houston Dynamo de la MLS, en un partido amistoso que dejó más dudas que certezas.

Sin embargo, el equipo albo fue ampliamente superado de principio a fin por el cuadro estadounidense, que dominó el encuentro y aprovechó los errores defensivos de Olimpia para construir una victoria sin mayores complicaciones.

El marcador se abrió apenas a los 14 minutos de la primera parte, cuando el defensor central Clinton Bennett, en su intento por despejar un balón dentro del área, terminó enviándolo al fondo de su propia portería para el 1-0.

En el complemento, Houston Dynamo sentenció el compromiso. Al minuto 77, Franco Negri firmó una auténtica joya al conectar una espectacular volea tras el cobro de un tiro de esquina, dejando sin opciones al guardameta Edrick Menjívar.

La goleada se consumó con un tanto del polaco Mateusz Bogusz, quien recibió un pase filtrado que lo dejó mano a mano con Menjívar. El mediocampista definió con tranquilidad y colocó el balón junto al poste para establecer el definitivo 3-0.

Con el pitazo final, la preocupación se instaló entre la afición olimpista, que esperaba una mejor presentación de su equipo en territorio estadounidense.