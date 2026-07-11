'Chelito' Martínez es operado con éxito del ligamento cruzado; ¿tiempo de baja?

San Pedro Sula, Honduras.

Francisco "Chelito" Martínez ya fue intervenido quirúrgicamente luego de sufrir una grave lesión del ligamento cruzado anterior durante la pretemporada con Marathón. Diario LA PRENSA conoció detalles de la operación a la que fue sometido el futbolista verdolaga, quien ahora iniciará el largo proceso de recuperación.

La cirugía se realizó en horas de la mañana y estuvo a cargo de un equipo médico especializado, que además aprovechó el procedimiento para realizar una limpieza en la rodilla del jugador debido al desgaste que presentaba la articulación.

"Ayer se le realizó la cirugía en horas de la mañana. Estuvimos aproximadamente dos horas en el quirófano. También se realizó una plastía del ligamento cruzado anterior y una limpieza en la rodilla. Martínez es un futbolista que trabajó en cuclillas en las piñeras, sus rodillas estaban desgastadas y se aprovechó para limpiarse. El lunes comienza sus trabajos de recuperación, tiene buena masa muscular", manifestó uno de los médicos que estuvo a cargo de la cirugía.