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Terrible: Muere futbolista que jugó el Mundial 2026 y revelan lo que sufrió

Encuentran sin vida a jugador que disputó el Mundial 2026 con su selección: revelan lo que sufrió durante la competencia.

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Terrible noticia. Encuentran muerto a futbolista días después de haber disputado el Mundial 2026 con su Selección.
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El jugador formó parte de la nómina del equipo que hizo historia con Sudáfrica para clasificarse a una fase de eliminación directa en una Copa del Mundo.
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Se trata de Jayden Adams, jugador de la Selección de Sudáfrica que fue encontrado sin vida este sábado a días de haber participado en el Mundial 2026.
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El centrocampista sudafricano murió a los 25 años días después de haber jugado con su selección en el Mundial de Fútbol 2026, confirmó este sábado el ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, Gayton McKenzie.
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"Con profunda consternación y gran pesar, he recibido la noticia del fallecimiento de Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección sudafricana", afirmó McKenzie en un comunicado.
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El ministro subrayó que la causa del fallecimiento de Adams "aún no se ha confirmado" e instó a los medios de comunicación y al público a actuar con "discreción y compasión" y a abstenerse de "especular".
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El cuerpo del deportista fue descubierto en una propiedad ubicada el barrio de Schotsche Kloof, en el centro de Ciudad del Cabo (suroeste), confirmó la Policía, que ha abierto una investigación.
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McKenzie enfatizó que el fútbol sudafricano "ha perdido a uno de sus jóvenes talentos más brillantes".
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"Nuestra nación -añadió el ministro- se une al duelo de su familia, sus compañeros y los millones de aficionados que lo vieron crecer desde sus inicios como prometedor jugador de la cantera hasta convertirse en internacional absoluto con la selección sudafricana".
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La muerte de Adams se produjo después de que su abuela, Marianna Adams, falleciera a los 72 años en un hospital de la urbe de Stellenbosch, a unos 50 kilómetros de Ciudad del Cabo, el pasado 17 de junio.
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El deceso de la abuela ocurrió un día antes de que Bafana Bafana -como se conoce popularmente a la selección de Sudáfrica- se enfrentara a la República Checa en el Mundial en Atlanta (Estados Unidos).
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Pese al dolor por la pérdida de su abuela, Adams fue titular en ese partido, en el que Sudáfrica empató 1-1.

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Después, el 25 de junio, entró como suplente en la histórica victoria por 1-0 contra Corea del Sur en Guadalupe (México), que aseguró la primera clasificación del país para los octavos de final de la Copa del Mundo.
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Su abuela fue enterrada el 27 de junio, mientras Adams permanecía concentrado con la selección en Estados Unidos.
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"El hecho de que eligiera vestir la camiseta de la selección nacional y darlo todo por su país en ese momento demuestra una gran madurez y profesionalismo, muy superiores a su edad, y refleja la calidad humana de este joven que Sudáfrica ha perdido", recordó McKenzie.
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Nacido en Ciudad del Cabo el 5 de mayo de 2001, Adams se formó en la academia del Stellenbosch FC y se convirtió en el primer canterano del club en firmar un contrato profesional en agosto de 2020.
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El Mamelodi Sundowns le fichó con un contrato de tres años y medio en enero de 2025.
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En ese club, Adams se convirtió en un jugador habitual del mediocampo, luciendo la camiseta con el número 8, y ayudó al equipo a ganar la Liga de Campeones de la Confederación de Fútbol Africano (CAF, en inglés) esta temporada.
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La noticia ha generado conmoción dentro del mundo deportivo tras la participación del joven jugador en el Mundial 2026.
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