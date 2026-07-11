Misteriosa muerte de modelo tras caer del piso 27 de un edificio

Kauana Bilhar, modelo e influencer brasileña de 26 años, falleció tras caer desde un edificio en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, un caso que continúa bajo investigación por parte de las autoridades locales y que ha generado conmoción entre familiares, amigos y seguidores.
De acuerdo con la familia, la joven cayó desde el balcón del apartamento donde residía, ubicado en el piso 27 de un edificio. Hasta el momento, la Policía de Emiratos Árabes Unidos no ha determinado las circunstancias del hecho, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.
Amigos cercanos describieron a Kauana Bilhar como una persona amable, leal y solidaria. Gabriel Duarte, quien la conoció en 2022 cuando ella vivía en Itajaí, en el estado brasileño de Santa Catarina, recordó con emoción la amistad que compartieron.
"Una dulzura que jamás olvidaré". También expresó el impacto que le dejó la noticia de su fallecimiento. "El dolor que me ha dejado su partida es inmenso, y el vacío que siento es imposible de explicar. Siempre atesoraré cada recuerdo, cada sonrisa y cada momento que compartimos".
Originaria de Passo Fundo, en el estado de Rio Grande do Sul, la influencer se había establecido en Dubái hacía aproximadamente dos años. Según personas cercanas, recientemente había regresado a Brasil y ya tenía planes para volver a Emiratos Árabes Unidos.
Otra de sus amigas aseguró que ambas mantenían una relación muy cercana. "Éramos inseparables. Siempre que viajaba, traía algún recuerdo. Era como una hermana y una verdadera amiga de corazón".
Familiares informaron que la madre de la joven viajó a Dubái para acompañar las investigaciones y gestionar la repatriación de los restos a Brasil. Hasta ahora no se ha confirmado la fecha en que se realizará el funeral.
A través de redes sociales, Darla Bilhar, madre de la influencer, pidió respeto por la memoria de su hija y lamentó la difusión de versiones y comentarios que, según afirmó, carecen de fundamento.
"Mi hija merece respeto. Ya no puede responder a las acusaciones, los comentarios maliciosos y las historias que se están inventando sobre ella".
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil informó que, mediante la Embajada de Brasil en Abu Dabi, brinda asistencia consular a la familia y mantiene seguimiento permanente del caso. La institución señaló que, por razones de privacidad y conforme a la legislación brasileña, no divulgará información personal ni detalles sobre la asistencia prestada mientras avanzan las investigaciones.