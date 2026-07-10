Padre e hijo son detenidos por ICE tras intentar cobrar un premio de lotería en Florida

Un inmigrante nicaragüense que ganó un premio de 1.000 dólares en un raspadito de la lotería de Florida terminó detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según denunció su familia a medios de comunicación.
El caso ocurrió cuando una familia nicaragüense compró un boleto de lotería y el hijo le pidió a su padre que reclamara el premio.
El hombre firmó el boleto ganador e inició el proceso para recibir el premio; sin embargo, la entrega del dinero no se concretó, debido a que presentó una licencia de conducir vencida.
Según el relato de la familia, la situación estaría relacionada con la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos nicaragüenses, aunque este punto requiere confirmación con las autoridades correspondientes.
El padre, comentó que ambos presentaron la documentación requerida en la oficina de la lotería. Indicó que les hicieron firmar un documento, retuvieron el boleto ganador y les informaron que serían contactados posteriormente.
De acuerdo con su testimonio, en lugar de recibir el premio, agentes de inmigración llegaron a su vivienda.
El padre fue liberado ese mismo día; sin embargo, su hijo permanece detenido en un centro de detención en Texas.
La familia espera una respuesta oficial de la Lotería de Florida para conocer los motivos sobre lo ocurrido.
La situación de miles de beneficiarios del TPS cambió tras una serie de decisiones administrativas y judiciales en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) avanzó con la terminación del programa para ciudadanos de algunos países, entre ellos Honduras, Nicaragua y Haití.
La medida dejó a miles de inmigrantes ante la posibilidad de perder la protección contra la deportación. La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que el gobierno cuenta con autoridad para poner fin al TPS, al considerar que estas decisiones corresponden a la facultad discrecional de las autoridades federales.