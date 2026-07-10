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Regalo de Georgina Rodríguez a Antonela en pleno Mundial causa revuelo: Ella reacciona

Un inesperado gesto entre dos de las mujeres más conocidas del mundo del fútbol generó comentarios durante el Mundial 2026.

Regalo de Georgina Rodríguez a Antonela en pleno Mundial causa revuelo: Ella reacciona
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Georgina Rodríguez y Antonela Roccuzzo causaron revuelo en redes sociales en las últimas horas.
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Antonela ha estado pendiente de su amado Messi en cada partido del Mundial 2026.
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Georgina Rodríguez también viajó a Estados Unidos para estar al lado de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026. Lamentablemente su amado fue eliminado de la competición.
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Antonela Roccuzzo sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram el obsequio que recibió de Georgina Rodríguez.
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La esposa de Messi compartió en su cuenta de Instagram el regalo que recibió de Georgina Rodríguez, pareja del delantero portugués Cristiano Ronaldo y aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje público de apoyo.
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El posteo de Antonela captó la atención de miles de seguidores.
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"Muchas gracias Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”, escribió la empresaria argentina.
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La esposa de Lionel Messi publicó una foto con las prendas de Mimoa, la nueva marca de ropa de la pareja de Cristiano Ronaldo.
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La publicación volvió a poner en evidencia la buena relación entre ambas, pese a la histórica rivalidad deportiva que durante años protagonizaron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo dentro de las canchas.
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El presente intercambio se dio tras el lanzamiento de la nueva marca de ropa loungewear creada por Georgina Rodríguez.

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La publicación acumuló rápidamente miles de reacciones y comentarios positivos, comentando el buen ejemplo que dan dos de las mujeres más mediáticas del mundo del fútbol teniendo una buena relación.
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Antonela fue una de las primeras en recibir productos de la colección y decidió agradecer públicamente el envío, un detalle que muchos interpretaron como reflejo de la buena relación que mantienen ambas mujeres.
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El lanzamiento de Mimoa se ha convertido en uno de los proyectos empresariales más importantes para Georgina Rodríguez
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La influencer y modelo presentó la marca con un mensaje centrado en la aceptación del cuerpo femenino y en la importancia de que la ropa acompañe el movimiento natural de las mujeres sin buscar transformar su figura.
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Con esta estrategia, la pareja de Cristiano Ronaldo ha comenzado una intensa campaña de promoción enviando algunos de sus primeros packs a influencers de todo el mundo, siendo Antonela Roccuzzo una de las primeras figuras en mostrar públicamente el detalle recibido.
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El lanzamiento de la marca de Georgina amplía sus proyectos como empresaria. “La creé a partir de un sentimiento: que el cuerpo de una mujer no es algo que haya que arreglar. Está vivo, es suficiente, es hermoso. Quería crear prendas que la apoyaran, no que la corrigieran. Que le permitieran volver a sí misma”, expresó Rodríguez durante la presentación oficial.
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