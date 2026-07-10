Regalo de Georgina Rodríguez a Antonela en pleno Mundial causa revuelo: Ella reacciona

El lanzamiento de la marca de Georgina amplía sus proyectos como empresaria. “La creé a partir de un sentimiento: que el cuerpo de una mujer no es algo que haya que arreglar. Está vivo, es suficiente, es hermoso. Quería crear prendas que la apoyaran, no que la corrigieran. Que le permitieran volver a sí misma”, expresó Rodríguez durante la presentación oficial.