La polémica de Lamine Yamal, error eliminó a Bélgica, Courtois llora y el héroe de España

Antes del inicio del partido España vs Bélgica se guardó un minuto de silencio en memoria a las víctimas del incendio que ha dado lugar en Los Gallardos (Almería). El recuento más reciente sitúa el impacto humano en 12 personas muertas, 19 en paradero desconocido y 8 heridas, de las cuales cuatro se encuentran en estado crítico.