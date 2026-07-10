La polémica de Lamine Yamal, error eliminó a Bélgica, Courtois llora y el héroe de España

Las imágenes que dejó el partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre España y Bélgica que se decidió tras un grave blooper en los últimos minutos. Courtois entre lágrimas y lo que pasó con Lamine Yamal.
Llenazo en el SoFi Stadium de Los Ángeles con el partido España vs Bélgica de cuartos de final del Mundial 2026. Más de 70 mil aficionados entraron al recinto deportivo.
Antes del inicio del partido España vs Bélgica se guardó un minuto de silencio en memoria a las víctimas del incendio que ha dado lugar en Los Gallardos (Almería). El recuento más reciente sitúa el impacto humano en 12 personas muertas, 19 en paradero desconocido y 8 heridas, de las cuales cuatro se encuentran en estado crítico.
Esta bella aficionada española no se perdió el partido en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
¡Lindura! Ella apoyó a Bélgica en el partido contra España en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
El actor estadounidense Brad Pitt asistió al estadio de Los Ángeles, con una camiseta de la Selección de Estados Unidos, para ver el partido España vs Bélgica.
La actriz española Penélope Cruz también asistió al partido España - Bélgica y estuvo acompañada por Noel Gallagher, cantante británico y líder de la banda Oasis.
El actor español Javier Bardem ha estado presente en varios partidos de España y no falló a la cita contra Bélgica.
Hubo constelación de estrellas de Hollywood en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
"EGO YAMAL": Lamine utilizó otra vez una llamativa vincha con este mensaje para el partido contra Bélgica.
Lamine Yamal provocó algunos problemas a la defensa de Bélgica, pero volvió a irse sin gol.
Jérémy Doku fue el más incisivo de Bélgica, sin embargo quedó en nada y no tuvo peso en el partido.
Fabián Ruiz fue la sorpresa de Luis de la Fuente en lugar de Pedri y respondió marcando el primer gol de España contra Bélgica.
La celebración de Fabián Ruiz con Dani Olmo y Marc Cucurella tras su gol contra Bélgica.
Fabián Ruiz hizo un festejo especial, se metió el balón debajo de su camiseta y le dedicó el gol a su esposa que está embarazada.
Charles De Ketelaere cazó de cabeza un centro y marcó el gol del empate de Bélgica 1-1 contra España.
El gol de Charles De Ketelaere acabó con el récord de España, que no había recibido gol en 649 minutos. La racha más larga de minutos consecutivos sin conceder un gol en la historia de la Copa del Mundo.
El festejo de Charles De Ketelaere tras su gol contra España. Fue su tercer tanto en el Mundial 2026.
El árbitro inglés Michael Oliver protagonizó este choque con el futbolista español Dani Olmo y frenó el juego. El juez central pidió disculpas.
Dani Olmo fue protagonista de otro choque, muy duro, con su compañero Mikel Oyarzabal. Ambos cayeron al suelo con gesto de dolor.
Lamine Yamal no pudo superar a Thibaut Courtois en este mano a mano en el que al final se pitó posición adelantada del español.
En el minuto 65, Courtois se tendió en el suelo y recibió la primera asistencia médica. Sin embargo, el portero se fue andando normal y medio corriendo hacia el parón por hidratación que se realizó aprovechando esa interrupción por la atención al portero.
En la primera jugada tras el parón, que fue un intento de llegada de la selección española, Courtois no pudo más y se retiró lesionado. Dani Olmo se interesó por el portero belga.
En su lugar de Thibaut Courtois entró el portero del Manchester United, Senne Lammens.
Thibaut Coutois, de 34 años, salió llorando por la lesión que sufrió en su partido 21 en Mundiales, la segunda mayor marca para un arquero.
Rudi García, entrenador de Bélgica, consoló a Thibaut Coutois que salió del campo entre lágrimas.
Thibaut Coutois se sentó en el banco de suplentes y no paraba de llorar por retirarse del campo lesionado.
Nico Williams entró en España en lugar de Mikel Oyarzabal.
Romelu Lukaku ingresó de cambio en Bélgica y no pudo marcar. Así se lamentaba tras no poder anotar.
El oso que condenó a Bélgica. Senne Lammens no logró atrapar un disparo de Pau Cubarsí, dejó un balón suelto y Mikel Merino lo transformó en el 2-1 de España para la clasificación a semifinales del Mundial 2026.
Senne Lammens falló y Mikel Merino volvió a convertirse en el héroe inesperado de España. Esta fue la carita que le quedó a Courtois tras el error de su compañero.
La euforia de los jugadores de España tras el gol de Mikel Merino que le dio la victoria y clasificación a semifinales del Mundial 2026.
Mikel Merino volvió a ser el héroe de España para seguir adelante en la Copa del Mundo.
Este fue el segundo gol de Mikel Merino con la selección española y nuevamente en los últimos minutos como ocurrió contra Portugal en octavos.
Inés García, novia de Lamine Yamal, estuvo presente en el SoFi Stadium apoyando al futbolista de la Selección de España.
El hermano de Lamine Yamal, Keyne, volvió a robarse el show en las gradas del estadio tras el triunfo de España y así disfrutó el futbolista al verlo en la pantalla del SoFi Stadium.
Keyne es todo un fenómeno y ya es viral en las redes sociales.
Thibaut Courtois y Lamine Yamal se saludaron tras el final del partido de cuartos de final del Mundial 2026.
Thibaut Courtois se acercó a Lamine Yamal tras el final del partido. El futbolista español no pudo marcarle al portero belga.
La tristeza de los futbolista de la Selección de Bélgica tras quedar eliminados del Mundial 2026.
El seleccionador belga Rudi García consoló a sus jugadores tras la eliminación contra España.
Kevin de Bruyne se despidió del Mundial 2026 triste por la eliminación.
Romelu Lukaku abandonó el partido cabizbajo tras la eliminación de Bélgica contra España.
Polémico MVP: Lamine Yamal fue elegido como el Mejor Jugador del Partido pese a no marcar gol ni asistir en el triunfo de España ante Bélgica.