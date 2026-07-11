Fallece en Nueva York la destacada empresaria hondureña Mirtha Discua de Quiñonez

La comunidad hondureña en Newburgh, Nueva York, se encuentra de luto tras el fallecimiento de la reconocida empresaria Mirtha Discua de Quiñonez, quien murió el pasado 5 de julio de 2026 en la ciudad de Newburgh, estado de Nueva York.
Mirtha Discua, originaria de San Marcos, Santa Bárbara, Honduras, dejó una huella importante entre la comunidad hondureña radicada en Estados Unidos, donde fue reconocida por su trayectoria empresarial y por su compromiso con quienes la rodeaban.
En 1982 emigró a los Estados Unidos con el firme propósito de construir un futuro mejor para su familia. Desde su llegada, destacó por su ética de trabajo, perseverancia y espíritu emprendedor, cualidades que le permitieron abrirse camino en un nuevo país.
Con el paso de los años, su esfuerzo y dedicación la llevaron a cumplir uno de sus mayores sueños. En 2003 fundó el Restaurante Zulimar, un establecimiento que se convirtió en un referente de la gastronomía hondureña y centroamericana en el valle de Hudson.
El restaurante logró consolidarse como un punto de encuentro para miles de clientes de distintas nacionalidades, quienes encontraron en Zulimar no solo una oferta de comida típica, sino también un espacio donde podían sentirse cerca de sus raíces y tradiciones.
Más allá de su faceta como empresaria, Mirtha Discua fue reconocida por su calidez humana, generosidad y constante apoyo a la comunidad. Quienes la conocieron destacan su disposición para ayudar y su cercanía con las familias que visitaban su negocio.
Su historia representa el esfuerzo, la dedicación y la determinación de una mujer que, con trabajo honrado, logró construir un legado que trascendió las fronteras de Honduras y que permanecerá como inspiración para las nuevas generaciones.
A Mirtha Discua de Quiñonez le sobreviven su esposo, Alirio Quiñonez; sus hijos, nietos y demás familiares, quienes en este momento reciben las muestras de solidaridad y cariño de la comunidad hondureña y centroamericana.
La noticia de su fallecimiento ha generado pesar entre quienes tuvieron el privilegio de conocerla, especialmente entre aquellos que compartieron momentos en el Restaurante Zulimar, lugar que se convirtió en parte de su legado.
La partida de Mirtha Discua de Quiñonez deja un profundo vacío entre sus familiares, amigos y la comunidad que la recuerda como una empresaria ejemplar, esposa, madre, abuela y una mujer que dedicó su vida a construir un futuro mejor para los suyos.