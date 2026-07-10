Pedro Atala no se guarda nada: contundente dardo al Olimpia por el FVS

Tegucigalpa, Honduras

Pedro Atala, presidente de Motagua, aprovechó la presentación oficial de la nueva indumentaria del club para hablar de los retos deportivos del vigente campeón del fútbol hondureño, defender la continuidad del FVS y adelantar que el plantel aún podría sumar nuevos refuerzos. El monarca del Ciclón Azul destacó la alianza con Fanatics y Sportline, asegurando que representa un paso importante para la institución: "Es un honor para Motagua y hay que honrar esa camisa, ese nuevo plumaje", expresó durante el evento.

Atala también dejó claro cuáles son las prioridades del club para la temporada 2026-2027: "Tenemos la obligación de buscar el bicampeonato", afirmó, antes de enumerar los tres grandes retos del equipo. "Primer lugar, estar en primer lugar durante todo el año y ser campeón. Segundo, buscar ese campeonato centroamericano. Y tercero, tener la mayor cantidad de jugadores en la Selección Nacional", señaló. Otro de los temas que abordó fue la continuidad del FVS en el fútbol hondureño, dejando una postura firme a favor de la herramienta tecnológica: "Tiene que seguir, sin duda alguna, ese VAR tiene que seguir. No entiendo quién tiene el valor, o los huevos, perdón la palabra, de pedir que lo eliminen", manifestó. ¿Qué significa para Motagua iniciar esta nueva etapa junto a Fanatics? Bueno, orgulloso de manejar una marca tan importante a nivel mundial, una supermega marca con un patrocinador como Sportline y marcas reconocidas mundialmente, que son para FIFA, que son para grandes ligas de béisbol en Estados Unidos, fútbol americano. Es decir, un honor para Motagua y hay que honrar esa camisa, ese nuevo plumaje y espero que todos los aficionados estén contentos porque la variedad es increíble, tanto para niños como para mujeres y para todo tipo de edades. Así que bienvenida Sportline y bienvenido Fanatics a la familia motagüense. Los diseños que se han presentado, ¿qué opinión tienes? La verdad es que yo no los había visto todos, solo había visto algunos, pero espectaculares, impresionantes. Hay todo tipo de ropa: ropa para vestir, ropa casual, ropa de concentración, ropa para todo tipo de edades y la verdad que, sin lugar a dudas, para todo aficionado al club es un sueño tener esa alternativa de poder llevar a tu hijo, llevar a sus nietos, llevar a su esposa, a su novia, a poder comprarle una camisa para poder ir al cine, a la universidad, a trabajar, a donde sea, con ropa de vestir, camisas tipo polo. Es espectacular, la verdad que estoy sorprendido. La ropa representa y respeta la historia del equipo. Además hay logos diferentes, logos viejos, logos nuevos y me parece un trabajo de mercadeo espectacular de parte de la gente de Fanatics.

Lo venía pidiendo el aficionado motagüense, Pedro, y lo esperaba con muchas ansias este momento y ha llegado. Sin duda, ya lo estábamos esperando hace muchos años. Hoy se da en un año especial, siendo campeón. Ahora hay que buscar seguir estando en los primeros lugares, ser bicampeón, buscar la Copa Centroamericana y qué mejor que con este tipo de uniforme nuevo, con esta ropa de calidad a nivel mundial, la misma que utilizan equipos de grandes ligas y representantes del Mundial inclusive. Bueno, con ropa nueva hay que buscar un título nuevo y tiene que ser el título centroamericano. Sin duda puede ser, pero el equipo se ha preparado. Somos los primeros en empezar la pretemporada y ese es un trabajo que el profe Javier López ha buscado. Esperemos que la planificación sea la adecuada y que los resultados se den. Sobre el FVS, ¿cuál es la postura de Motagua? Tiene que seguir, sin duda alguna, ese VAR tiene que seguir. No entiendo quién tiene el valor, o los huevos de pedir, perdón la palabra, de pedir que lo eliminen. Hay que respetarlo porque creo yo que los árbitros, si bien es cierto, tratan de hacer su mejor trabajo, se pueden equivocar y para eso está el FVS.​​​​​​ ¿Se convierte en una obligación, una obsesión? ¿Cómo se le llama al calificativo de ser campeón centroamericano, Pedro? No, obsesión no, porque ya fuimos campeones en 2007. Pero Motagua, como equipo grande, como equipo campeón, tiene la obligación de buscar ese primer lugar. De hecho, hemos tenido varias finales que no las hemos podido cerrar, tres finales seguidas, y han sido dolorosas, pero eso no significa que no podamos llegar a otra y poder conquistarla.​​​​​​ ¿Cuáles son los tres temas importantes para Motagua en este año? Bueno, primer lugar, estar en primer lugar durante todo el año y ser campeón, obviamente esa es la primera. Segundo, buscar ese campeonato centroamericano. Y tercero, tener la mayor cantidad de jugadores en la Selección Nacional. Eso significa que el equipo está dando pasos importantes y que está en buen camino. Así que, obviamente, tenemos la obligación de buscar el bicampeonato y ahí está la mayor concentración, junto con el torneo centroamericano. Hoy por hoy, ¿ya han presentado todos los fichajes o todavía hay puertas abiertas para poder seguir fortaleciendo el equipo? Hay puertas abiertas, hay puertas abiertas. Hay que esperar que Emilio Izaguirre y el profesor Javier López terminen de cerrar eso. Hay cosas que están pendientes, pero pronto saldrán a la luz pública.