España vs Bélgica, EN VIVO, cuartos de final Mundial 2026: Hora y dónde verlo

Los Ángeles, Estados Unidos.

El encuentro se jugará en el imponente SoFi Stadium de Los Ángeles, escenario que albergará a dos de las selecciones más poderosas del fútbol europeo en la lucha por un boleto a la gran final de la Copa del Mundo.

España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio en uno de los partidos más esperados del Mundial 2026 , cuando disputen la segunda semifinal del torneo en un duelo que promete emociones de principio a fin.

La selección española llega con la confianza por las nubes tras dejar en el camino a Portugal, mostrando un fútbol sólido, dinámico y con una generación de futbolistas que sueña con devolver a La Roja a una final mundialista.

Del otro lado estará Bélgica, que continúa demostrando su fortaleza colectiva después de eliminar con autoridad a Estados Unidos, confirmando que sigue siendo una de las selecciones más peligrosas del certamen.

Bélgica cuenta con la ausencia del centrocampista Amadou Onana, tras sufrir ante Estados Unidos una rotura del ligamento cruzado anterior.

Ambos equipos cuentan con plantillas repletas de figuras y el choque promete ser una auténtica batalla táctica, con dos estilos de juego ofensivos que buscarán imponer condiciones desde el primer minuto. La calidad individual y la experiencia de sus principales futbolistas podrían marcar la diferencia en un compromiso donde el margen de error será mínimo.

Un partido entre España y Bélgica que ya se dio en cuartos de final del Mundial, en 1986. Entonces, en el estadio Cuauhtemoc de Puebla, en México, después de empatar a uno la clasificación se resolvió en penaltis, donde la selección española cayó después de que el guardameta Jean Maria Pfaff detuviera el quinto penalti a Eloy Olalla.

El premio para el vencedor será enorme. Quien consiga el triunfo avanzará a las semifinales para enfrentarse a la temible selección de Francia, que selló su clasificación tras eliminar a Marruecos con una brillante actuación liderada por Kylian Mbappé. Los franceses llegan como uno de los grandes favoritos para conquistar el título y esperan rival para continuar su camino hacia una nueva final mundialista.