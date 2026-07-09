Mbappé revela cuál es el estado de su lesión tras alarmar en el Francia-Marruecos

Estados Unidos.

Kylian Mbappé destacó este jueves que Francia va por buen camino y es "muy importante" mantener el ritmo en los dos partidos restantes, después de sellar su pase a semifinales del Mundial tras vencer por 2-0 a Marruecos.

"Somos conscientes de lo que nos estamos jugando. Estamos en una semifinal del Mundial. Es muy importante para nosotros continuar por este camino, seguir rindiendo a este nivel. Hemos avanzado un paso más", dijo el delantero francés en una entrevista a pie de campo tras ser elegido mejor jugador del partido.

Mbappé abrió el marcador con un espectacular disparo cruzado en la segunda mitad, y se marchó sustituido cuando la ventaja ya era de dos goles. En el banquillo se le vio con una bolsa de hielo en el tobillo derecho.