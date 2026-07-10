Temor por brote de sarampión en Cofradía lleva a padres a vacunar a sus hijos

El brote de sarampión confirmado en Cofradía mantiene bajo vigilancia epidemiológica al sector, donde las autoridades de Salud y Educación han intensificado las medidas para contener la propagación del virus, mientras que los pobladores han comenzado a acudir con mayor frecuencia a los puntos de vacunación.
La Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula confirmó que desde el fin de semana, cuando se notificó la alerta epidemiológica en Cofradía, se han movilizado alrededor de 15 brigadas de vacunación diarias para reforzar la cobertura en la zona.
La doctora Lesbia Villatoro explicó que, además del trabajo casa por casa, el miércoles se habilitaron cuatro puntos fijos de vacunación, con el propósito de captar a más población susceptible, especialmente niños menores de cinco años, adolescentes y personas mayores con esquemas incompletos o que requieren una dosis de refuerzo.
“Hemos tenido afluencia. Es importante recordarle a la población que las campañas de vacunación han estado permanentes desde mayo. La vacuna es la manera más eficaz de prevención”, indicó Villatoro.
Los casos confirmados en Cofradía han puesto en evidencia los riesgos que se corren cuando existen grupos no vacunados o con esquemas incompletos. Tal como lo habían advertido médicos y autoridades desde el año pasado, cuando la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió la alerta regional por sarampión, la desinformación y la resistencia de algunas personas a vacunar a sus hijos, ahora ha comenzado a pasar factura.
Esta mañana, la Secretaría de Salud informó mediante conferencia de prensa que San Pedro Sula acumula cinco de los 12 casos confirmados a nivel nacional, siendo el último de ellos un niño de seis meses residente en Cofradía, que estaría relacionado con los otros cuatro casos confirmados el domingo por la Sesal.
Villatoro insistió en que la población debe actuar con responsabilidad ante cualquier síntoma relacionado con la enfermedad. Si una persona presenta fiebre, tos, secreción nasal, ojos enrojecidos o erupción en la piel, debe comenzar a usar mascarilla de inmediato, buscar atención médica y evitar el contacto con otras personas.
El brote también ha tenido repercusiones en el sistema educativo. Desde el miércoles, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación, giró una comunicación para que varios centros educativos del sector adopten clases virtuales durante las próximas tres semanas, para evitar nuevos contagios en las aulas.
La ministra de Educación, Ivette Argueta, viajó este jueves a San Pedro Sula y señaló que la institución se mantiene en coordinación con las autoridades sanitarias para definir los siguientes pasos en los centros educativos de la zona.
“Estamos avanzando, platicando ya con los viceministros de Salud para ver cómo vamos a avanzar, pidiendo a la comunidad y a los padres de familia que lleven a los niños a los centros de salud y hospitales a vacunarse para protegerlos”, expresó Argueta.
Acerca de la suspensión de clases presenciales en algunos centros, dijo que Educación acatará las recomendaciones de Salud. “Si ellos nos manifiestan que hay que seguir con clases virtuales, así será. Nosotros vamos a acatar las instrucciones de ellos”, afirmó.
Población en alerta
La preocupación de los padres de familia ha provocado una mayor asistencia a los puntos de vacunación. Rosa Nohemí Hernández llegó al centro de salud el jueves para consultar si su hijo de siete años podía recibir una dosis de refuerzo, ante el temor generado por los casos reportados en la zona.
“Dicen que está dando la enfermedad aquí en Cofradía, como madre uno se preocupa, por eso traje a mi hijo para ver si le puedo poner el refuerzo. Hay que protegerlos”, manifestó.
Hernández contó que su hijo estudia en la escuela República de México y que ese día no recibió clases presenciales, debido a la situación sanitaria en el sector. También destacó que personal de Salud ha estado recorriendo colonias para vacunar a más población.
“Bastantes personas están viniendo a vacunarse, también los de Salud están pasando por las colonias, de casa en casa, están cubriendo todo Cofradía por la vacunación”, dijo, a la vez que hizo un llamado a otros padres a cumplir con los esquemas de sus hijos.
En el punto de vacunación habilitado en UTH Cofradía, también se reportó una importante asistencia. Solo el miércoles llegaron 82 personas a vacunarse, en su mayoría niños en edad escolar, mientras que este jueves el movimiento se mantuvo en niveles similares.
La respuesta también se trasladó a los centros educativos. En el Instituto Departamental Evangélico Cofradía, una brigada de vacunación atendió durante la mañana a estudiantes de ocho secciones, cada una integrada por entre 35 y 40 alumnos.
La profesora Flor Vargas, explicó que fueron vacunados estudiantes de octavo, noveno y algunos de bachillerato técnico profesional, con previa autorización de sus padres.
“Ellos han estado muy atentos, colaborando, incluso algunos han venido a aplicarse la dosis de refuerzo al instituto”, indicó Vargas, al señalar que este viernes continuará la vacunación.
En la jornada vespertina, el instituto se mantiene en clases virtuales como medida preventiva. Vargas aclaró que no han sido notificados formalmente sobre alumnos positivos a sarampión dentro del centro, pero sí hay cerca de tres estudiantes bajo vigilancia porque han presentado síntomas asociados a la enfermedad.
La decisión, explicó, fue tomada junto con las autoridades de Salud para reducir el riesgo de transmisión. El periodo inicialmente indicado es de tres semanas, aunque en el calendario escolar también se aproxima la semana de oxigenación, lo que permitirá disminuir por unos días la presencia de estudiantes en las aulas.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el sarampión es una enfermedad viral sumamente contagiosa que se transmite por el aire. Sus síntomas suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición al virus e incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal, ojos enrojecidos y erupción en la piel que inicia en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.
La enfermedad también puede causar complicaciones graves, especialmente en niños menores de cinco años con esquemas de vacunación incompletos. Entre las complicaciones se encuentran neumonía, diarrea intensa, ceguera, encefalitis e incluso la muerte.
Por ahora, las autoridades mantienen la búsqueda activa de posibles contagios, el aislamiento de los casos confirmados, la vacunación en puntos fijos, centros educativos y viviendas, así como la coordinación con Educación para definir si las clases virtuales deben continuar en los centros donde exista mayor riesgo.
Salud reafirmó que la vacunación sigue siendo la medida más efectiva para cortar la cadena de transmisión. La vacuna contra el sarampión se aplica a partir de los 12 meses y una segunda dosis a los 18 meses. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria, la Secretaría de Salud aprobó la dosis cero, que autoriza iniciar la vacunación contra esta enfermedad a los seis meses.