Temor por brote de sarampión en Cofradía lleva a padres a vacunar a sus hijos

San Pedro Sula, Honduras.

El brote de sarampión confirmado en Cofradía mantiene bajo vigilancia epidemiológica al sector, donde las autoridades de Salud y Educación han intensificado las medidas para contener la propagación del virus, mientras que los pobladores han comenzado a acudir con mayor frecuencia a los puntos de vacunación. La Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula confirmó que desde el fin de semana, cuando se notificó la alerta epidemiológica en Cofradía, se han movilizado alrededor de 15 brigadas de vacunación diarias para reforzar la cobertura en la zona. La doctora Lesbia Villatoro explicó que, además del trabajo casa por casa, el miércoles se habilitaron cuatro puntos fijos de vacunación, con el propósito de captar a más población susceptible, especialmente niños menores de cinco años, adolescentes y personas mayores con esquemas incompletos o que requieren una dosis de refuerzo. “Hemos tenido afluencia. Es importante recordarle a la población que las campañas de vacunación han estado permanentes desde mayo. La vacuna es la manera más eficaz de prevención”, indicó Villatoro. Los casos confirmados en Cofradía han puesto en evidencia los riesgos que se corren cuando existen grupos no vacunados o con esquemas incompletos. Tal como lo habían advertido médicos y autoridades desde el año pasado, cuando la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió la alerta regional por sarampión, la desinformación y la resistencia de algunas personas a vacunar a sus hijos, ahora ha comenzado a pasar factura.

Esta mañana, la Secretaría de Salud informó mediante conferencia de prensa que San Pedro Sula acumula cinco de los 12 casos confirmados a nivel nacional, siendo el último de ellos un niño de seis meses residente en Cofradía, que estaría relacionado con los otros cuatro casos confirmados el domingo por la Sesal. Villatoro insistió en que la población debe actuar con responsabilidad ante cualquier síntoma relacionado con la enfermedad. Si una persona presenta fiebre, tos, secreción nasal, ojos enrojecidos o erupción en la piel, debe comenzar a usar mascarilla de inmediato, buscar atención médica y evitar el contacto con otras personas. El brote también ha tenido repercusiones en el sistema educativo. Desde el miércoles, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación, giró una comunicación para que varios centros educativos del sector adopten clases virtuales durante las próximas tres semanas, para evitar nuevos contagios en las aulas. La ministra de Educación, Ivette Argueta, viajó este jueves a San Pedro Sula y señaló que la institución se mantiene en coordinación con las autoridades sanitarias para definir los siguientes pasos en los centros educativos de la zona. “Estamos avanzando, platicando ya con los viceministros de Salud para ver cómo vamos a avanzar, pidiendo a la comunidad y a los padres de familia que lleven a los niños a los centros de salud y hospitales a vacunarse para protegerlos”, expresó Argueta. Acerca de la suspensión de clases presenciales en algunos centros, dijo que Educación acatará las recomendaciones de Salud. “Si ellos nos manifiestan que hay que seguir con clases virtuales, así será. Nosotros vamos a acatar las instrucciones de ellos”, afirmó.

Población en alerta

La preocupación de los padres de familia ha provocado una mayor asistencia a los puntos de vacunación. Rosa Nohemí Hernández llegó al centro de salud el jueves para consultar si su hijo de siete años podía recibir una dosis de refuerzo, ante el temor generado por los casos reportados en la zona. “Dicen que está dando la enfermedad aquí en Cofradía, como madre uno se preocupa, por eso traje a mi hijo para ver si le puedo poner el refuerzo. Hay que protegerlos”, manifestó. Hernández contó que su hijo estudia en la escuela República de México y que ese día no recibió clases presenciales, debido a la situación sanitaria en el sector. También destacó que personal de Salud ha estado recorriendo colonias para vacunar a más población. “Bastantes personas están viniendo a vacunarse, también los de Salud están pasando por las colonias, de casa en casa, están cubriendo todo Cofradía por la vacunación”, dijo, a la vez que hizo un llamado a otros padres a cumplir con los esquemas de sus hijos. En el punto de vacunación habilitado en UTH Cofradía, también se reportó una importante asistencia. Solo el miércoles llegaron 82 personas a vacunarse, en su mayoría niños en edad escolar, mientras que este jueves el movimiento se mantuvo en niveles similares.