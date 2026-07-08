Instituto en Cofradía suspende clases presenciales por sospecha de sarampión

San Pedro Sula, Honduras.

Según el docente, dos estudiantes se encuentran en cuarentena y bajo seguimiento, mientras que tres secciones fueron aisladas como medida preventiva. Debido a ello, toda la jornada vespertina dejó de asistir al instituto y continúa recibiendo clases de manera virtual.

“Reportados como tal por la Secretaría de Salud, hasta el momento no tenemos casos, pero sí tenemos sospechas en una jornada, pero ya se tomaron las medidas con el centro de salud”, explicó Amaya.

El profesor Miguel Ángel Amaya, director del instituto, informó que hasta el momento no tienen casos confirmados oficialmente dentro del centro educativo, pero sí se reportaron sospechas en la jornada vespertina, por lo que se decidió aislar a los estudiantes relacionados y suspender temporalmente la asistencia presencial.

La jornada vespertina del Instituto Departamental Evangélico Cofradía permanece en modalidad virtual, como medida preventiva tras la confirmación de nuevos casos de sarampión en el sector y las sospechas de contagio entre algunos estudiantes que han presentado síntomas asociados a esta enfermedad.

Amaya señaló que la institución decidió actuar sin esperar una notificación formal, al considerar que la prevención es clave para evitar que posibles contagios se extiendan a otros grados o jornadas. Por esa razón, también comenzaron a movilizar estudiantes al centro de salud de la zona para reforzar la vacunación.

Los alumnos están trabajando bajo una modalidad en la que los maestros envían material académico y mantienen comunicación con los estudiantes para dar seguimiento al proceso educativo mientras se cumple el periodo de aislamiento, explicó.

Este miércoles, el instituto trasladó a 76 alumnos de séptimo grado al centro de salud de la localidad y el punto de vacunación habilitado en UTH Cofradía, para recibir la vacuna contra el sarampión, todos con autorización previa de sus padres. Su intención es continuar llevando grupos de estudiantes hasta cubrir la mayor parte de la población estudiantil.

En total, el centro educativo estima que entre 500 y 600 alumnos se estarían vacunando esta semana, aunque una parte de ellos ya recibió la dosis durante jornadas anteriores realizadas por personal del centro de salud dentro de la institución.

“Estamos haciendo eco del llamado a la vacunación contra el sarampión y traemos a nuestros estudiantes siempre con la autorización de los padres de familia”, manifestó Amaya, quien también pidió a otros centros educativos de San Pedro Sula a que se sumen a las acciones de prevención.

La Secretaría de Salud confirmó el domingo cuatro nuevos casos de sarampión en un mismo núcleo familiar en Cofradía. Se trata de un hombre de 43 años y sus tres hijos, de 17, 14 y 11 años, quienes están estables, aislados en su vivienda y bajo vigilancia médica.

De acuerdo con la directora de la Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula, Lesbia Villatoro, este es el primer conglomerado familiar de sarampión identificado en el país durante este año.

Tras la confirmación de los contagios, Salud activó protocolos de búsqueda activa de personas con síntomas, seguimiento de contactos, toma de muestras, aislamiento y vacunación de bloqueo en las zonas de riesgo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una enfermedad vírica altamente contagiosa que se transmite por el aire y puede provocar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños, personas con defensas bajas y adultos mayores.

Sus síntomas suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición al virus, inicialmente con fiebre, secreción nasal, tos, ojos llorosos y enrojecidos, así como pequeñas manchas blancas en la parte interna de las mejillas.

La señal más visible de la enfermedad es la erupción en la piel, que generalmente comienza en el rostro y la parte superior del cuello, para luego extenderse hacia el resto del cuerpo. Aunque muchos pacientes evolucionan favorablemente, el sarampión puede causar complicaciones como neumonía, diarrea intensa, ceguera, encefalitis e incluso puede conllevar a la muerte.

Ante este riesgo, las autoridades de Salud han reiterado el llamado a la población a acudir a los establecimientos sanitarios para aplicarse la vacuna contra el sarampión, principalmente en niños menores de cinco años que no han iniciado su esquema o que tienen dosis pendientes, al recordar que la vacuna sigue siendo la principal medida de prevención frente a esta enfermedad.