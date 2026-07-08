Matan a balazos a conductor de bus en Comayagüela

Tegucigalpa

Un conductor de autobús murió de forma violenta la mañana de este miércoles en la tercera avenida de Comayagüela, en la zona central de Honduras.

El conductor respondía al nombre de Juan Carlos Flores, de 24 años de edad, residente en Las Tapias, Mateo.

De acuerdo con informes preliminares, sujetos que se transportaban en una motocicleta atacaron a disparos a Flores. Tras cometer el crimen, los sujetos abandonaron el vehículo que conducían y huyeron en un mototaxi con rumbo desconocido.

Testigos que se encontraban cerca de la escena auxiliaron de inmediato a Flores; minutos después, una ambulancia lo trasladó al Hospital Escuela, donde murió tras haber ingresado.

Las autoridades policiales se encuentran en el lugar de los hechos y realizan las investigaciones del caso.