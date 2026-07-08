Sicarios interceptan camioneta y ejecutan a dos hombres en Atima, Santa Bárbara

Dos hombres fueron asesinados a balazos la mañana de este miércoles cuando se movilizaban a bordo de una camioneta en la comunidad de San Pedrito, municipio de Atima, Santa Bárbara, en la zona noroccidental de Honduras.
Una de las víctimas fue identificada como Roger Villalta, mientras que el nombre de la segunda víctima aún se desconoce.
De acuerdo con información preliminar, ambos hombres fueron atacados por sujetos desconocidos, quienes les dispararon mientras se encontraban en el vehículo.
Uno de los fallecidos vestía una camisa azul y pantalón de mezclilla color azul marino, mientras que la segunda víctima portaba una camisa roja y jeans azules, según los datos proporcionados en la escena del crimen.
De manera preliminar, se conoció que los dos hombres serían originarios del municipio de La Iguala, departamento de Lempira, aunque este dato deberá ser confirmado por las autoridades correspondientes.
Tras el hecho violento, equipos de investigación se han desplazado al lugar para realizar las diligencias necesarias y recopilar evidencias que permitan esclarecer el móvil del doble homicidio.
Hasta el momento, no se han informado mayores detalles sobre posibles responsables ni sobre las circunstancias en las que ocurrió el ataque armado en la referida comunidad del municipio de Atima, Santa Bárbara.