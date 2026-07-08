Sicarios interceptan camioneta y ejecutan a dos hombres en Atima, Santa Bárbara

ATIMA, SANTA BÁRBARA

Dos hombres fueron asesinados a balazos la mañana de este miércoles cuando se movilizaban a bordo de una camioneta en la comunidad de San Pedrito, municipio de Atima, Santa Bárbara, en la zona noroccidental de Honduras.

Una de las víctimas fue identificada como Roger Villalta, mientras que el nombre de la segunda víctima aún se desconoce.

De acuerdo con información preliminar, ambos hombres fueron atacados por sujetos desconocidos, quienes les dispararon mientras se encontraban en el vehículo.