Un muerto y siete detenidos tras enfrentamiento armado con la Policía en Arizona, Atlántida

Arizona, Atlántida

De acuerdo con información preliminar, las fuerzas de seguridad ejecutaban un allanamiento en la zona cuando fueron atacadas a disparos por varios sospechosos, lo que provocó un intercambio de fuego entre los agentes policiales y los presuntos delincuentes.

Un operativo policial desarrollado este martes en el Valle de Leán, municipio de Arizona, Atlántida, dejó como resultado un hombre fallecido, siete personas detenidas y el decomiso de un arsenal de alto poder, luego de un enfrentamiento entre agentes de seguridad y presuntos integrantes de una estructura criminal.

Tras controlar la situación, las autoridades confirmaron la muerte de uno de los civiles que habría participado en el enfrentamiento, mientras que otras siete personas fueron capturadas en el lugar para ser puestas a disposición de las instancias correspondientes.

Según las investigaciones iniciales, los detenidos son considerados objetivos de interés para las autoridades, ya que estarían vinculados a la masacre de 19 personas registrada en la comunidad de Rigores, en el departamento de Colón, uno de los hechos criminales que más conmocionó al país en las últimas semanas.

Durante el operativo, la Policía Nacional, con el apoyo de efectivos de las Fuerzas Armadas, logró incautar un importante lote de armas de fuego que presuntamente era utilizado por la estructura delictiva.

Entre las evidencias decomisadas figuran varios fusiles tipo AR-15, además de armas cortas tipo pistola, las cuales serán sometidas a los análisis balísticos correspondientes como parte del proceso investigativo.

Las autoridades indicaron que las diligencias en la zona continuaban este martes con el objetivo de localizar a otros posibles integrantes de la organización criminal y recopilar más evidencias que fortalezcan las investigaciones.

Equipos de la Policía Nacional y de Medicina Forense realizaron el levantamiento cadavérico del fallecido, cuya identidad no había sido revelada oficialmente al cierre de esta edición.

El Ministerio Público será el encargado de presentar los requerimientos fiscales contra los cuatro capturados, quienes enfrentarán las acusaciones que determinen las investigaciones en curso.

Las autoridades reiteraron que los operativos en el Valle de Leán y otros sectores de la zona norte del país continuarán como parte de la estrategia para combatir las estructuras criminales responsables de hechos violentos en los departamentos de Atlántida y Colón.