Dejan sin valor y efecto aumento a tasa vial municipal en El Progreso

El Progreso, Yoro

En medio de la presión social y tras varios días de manifestaciones de taxistas, transportistas y ciudadanos, la Corporación Municipal de El Progreso aprobó este martes dejar sin valor y efecto el acuerdo mediante el cual se actualizaba la tasa vehicular municipal. La decisión fue tomada durante una sesión extraordinaria convocada por el alcalde Alexander López, en presencia de representantes de distintos sectores del municipio, en un encuentro que fue calificado por el edil como una especie de “pequeño cabildo abierto”. Como punto único de la sesión se abordó el tema de la tasa vial, que en los últimos días generó una fuerte polémica en la ciudad y provocó bloqueos en distintos puntos del casco urbano, principalmente por parte del sector transporte. Durante la sesión, López presentó una moción en la que argumentó que el proyecto de modernización vial y ampliación del distrito comercial de El Progreso tiene su origen en 2015, cuando fue respaldado en cabildo abierto como parte de una visión de desarrollo orientada a mejorar la infraestructura vial del municipio.

El plan contemplaba, entre otras obras, la ampliación del bulevar Elena Kulman y la pavimentación de al menos 20 kilómetros internos con concreto hidráulico, como parte de una estrategia para mejorar la movilidad, impulsar el comercio y promover el desarrollo económico de la ciudad. Según lo expuesto en la moción, el proyecto sería financiado mediante distintas fuentes, entre ellas cooperación nacional e internacional, tasa vehicular, transferencias del Gobierno central, préstamos con la banca nacional e internacional u otro modelo que ofreciera mejores condiciones financieras. No obstante, el alcalde señaló que las condiciones económicas actuales han cambiado, debido al alza en los combustibles, el costo de la canasta básica y el incremento de las tarifas de energía eléctrica, factores que, según dijo, golpean directamente a la ciudadanía hondureña y a los habitantes de El Progreso. Ante ese escenario, la Corporación Municipal aprobó dejar sin efecto el acuerdo número 28-62-2025, que actualizaba la tasa vehicular como una de las formas de repago para la ejecución del proyecto de modernización vial. “Con esta decisión se reafirma la voluntad expresa del diálogo con responsabilidad”, establece la moción aprobada.