¿Y los que ya pagaron? Alcalde de El Progreso aclara qué pasará con esos tributos

Los ciudadanos que ya pagaron el aumento a la tasa vehicular municipal en El Progreso no perderán su dinero. La Corporación Municipal acordó que esos montos serán reconocidos como crédito a favor para el pago de otras tasas o servicios que presta la alcaldía.
La decisión fue incorporada durante la sesión extraordinaria en la que las autoridades municipales dejaron sin valor y efecto el incremento a la tasa vial, medida que había generado protestas, bloqueos y fuertes cuestionamientos de transportistas, taxistas, ciudadanos y algunos regidores.
De acuerdo con lo aprobado, las personas que ya cumplieron con el pago de la tasa vehicular deberán presentar el recibo correspondiente para que la municipalidad les establezca el crédito favorable. “Si ya pagó, le vamos a hacer un crédito, no va a perder su dinero”, se explicó durante la sesión.
La resolución también contempla que la Secretaría Municipal libre la comunicación correspondiente al Instituto de la Propiedad para dejar sin efecto el nuevo valor aplicado a la tasa vehicular, como parte del proceso administrativo tras la derogación del incremento.
Durante la discusión, algunos regidores insistieron en que la revocación debía aprobarse como punto único de la sesión extraordinaria, mientras que otros planteamientos relacionados con el decreto 64-2026 y los planes de desarrollo vial deberán ser discutidos posteriormente en sesiones ordinarias, con la documentación técnica y financiera necesaria.
Además, la Corporación Municipal acordó que la Comisión de Recuperación de la Mora presente un plan para recuperar los montos pendientes por bienes inmuebles y servicios públicos, incluida la recolección de desechos sólidos. Según se indicó, la mora municipal supera los 2,000 millones de lempiras.
Las autoridades señalaron que la recuperación de esos fondos será clave para fortalecer las finanzas municipales y avanzar en proyectos de desarrollo urbano, luego de que el aumento a la tasa vial fuera dejado sin efecto en medio de la presión ciudadana.