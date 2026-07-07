¿Y los que ya pagaron? Alcalde de El Progreso aclara qué pasará con esos tributos

EL Progreso, Yoro

Los ciudadanos que ya pagaron el aumento a la tasa vehicular municipal en El Progreso no perderán su dinero. La Corporación Municipal acordó que esos montos serán reconocidos como crédito a favor para el pago de otras tasas o servicios que presta la alcaldía.

La decisión fue incorporada durante la sesión extraordinaria en la que las autoridades municipales dejaron sin valor y efecto el incremento a la tasa vial, medida que había generado protestas, bloqueos y fuertes cuestionamientos de transportistas, taxistas, ciudadanos y algunos regidores.

De acuerdo con lo aprobado, las personas que ya cumplieron con el pago de la tasa vehicular deberán presentar el recibo correspondiente para que la municipalidad les establezca el crédito favorable. “Si ya pagó, le vamos a hacer un crédito, no va a perder su dinero”, se explicó durante la sesión.