Messi conoce a su rival: confirmados los cuartos de final del Mundial 2026

Estados Unidos.

El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá sigue avanzando y cada vez estamos más cerca de la etapa final de la competencia. Este martes 7 de julio se definieron todos los cruces de los cuartos de final.

Los primeros en clasificarse fueron Marruecos y Francia. Los africanos avanzaron a esta ronda venciendo por goleada a Canadá (3-0), mientras que los europeos con el triunfo por la mínima ante Paraguay; el duelo entre ambos será el próximo 9 de julio y será el primero en esta etapa del torneo.

El segundo en confirmarse fue el Noruega vs Inglaterra. Los 'Vikingos' doblegaron a la poderosa Brasil (2-1) y sellaron un histórico pase a cuartos de final. Por su parte, los ingleses vencieron en un partidazo a México (3-2) para meterse dentro de los ocho mejores.