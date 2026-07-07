Messi conoce a su rival: confirmados los cuartos de final del Mundial 2026

El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá sigue avanzando y cada vez estamos más cerca de la etapa final de la competencia. Este martes 7 de julio se definieron todos los cruces de los cuartos de final.
Los primeros en clasificarse fueron Marruecos y Francia. Los africanos avanzaron a esta ronda venciendo por goleada a Canadá (3-0), mientras que los europeos con el triunfo por la mínima ante Paraguay; el duelo entre ambos será el próximo 9 de julio y será el primero en esta etapa del torneo.
El segundo en confirmarse fue el Noruega vs Inglaterra. Los 'Vikingos' doblegaron a la poderosa Brasil (2-1) y sellaron un histórico pase a cuartos de final. Por su parte, los ingleses vencieron en un partidazo a México (3-2) para meterse dentro de los ocho mejores.
Para la tercera llave, España vs Bélgica se verán las caras. 'La Roja' acabó con el sueño de la Portugal de Cristiano Ronaldo con un agónico triunfo 1-0 y enfrentará a los belgas, que vienen de golear a Estados Unidos (1-4).
Por último, Argentina firmó una épica remontada - con un tinte de polémica - para dejar fuera a la Egipto de Salah en la fiesta grande de la competencia. La 'Albiceleste' se enfrentará a Suiza luego de superar los octavos de final desde la tanda de penales a Colombia.
Cruces, fechas y horarios de los cuartos de final del Mundial 2026
- Francia vs Marruecos (Jueves 9 de julio a las 2:00 pm)
- España vs Bélgica (Viernes 10 de julio a la 1:00 pm)
- Noruega vs Inglaterra (Sábado 11 de julio a las 3:00 pm)
- Argentina vs Suiza (Sábado 11 de julio a las 7:00 pm)